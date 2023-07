Il mondo dello sport piange Jacopo: una promessa del ciclismo persa troppo presto

Un tragico incidente durante una gara di ciclismo in Austria

Una notizia sconvolgente ha scosso il mondo dello sport: Jacopo Venzo, promettente talento del ciclismo italiano, ha perso la vita in un tragico incidente a soli 17 anni. L’evento si è verificato nel corso di una competizione in Austria, durante la prima tappa delle 48^a Junioren Rundfahrt. Jacopo è precipitato nel vuoto lungo il percorso montuoso del Mistelbacher Berg. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, le gravi ferite riportate hanno reso vano ogni tentativo di salvataggio.

Un evento di sport si trasforma in tragedia

La gara, partita da Haid e diretta verso la località di Marchtrenk, vedeva la partecipazione di ben 140 atleti, provenienti sia dall’Europa che dall’oltreoceano. Ma la gioia dello sport si è presto trasformata in tristezza e sgomento, a seguito dell’accaduto nel corso della prima tappa delle 48^a Junioren Rundfahrt sul Mistelbacher Berg.

Il cordoglio della Federazione Ciclismo dell’Alta Austria

In una nota ufficiale, la Federazione Ciclismo dell’Alta Austria e gli organizzatori della competizione hanno espresso il loro cordoglio: “Il nostro pensiero va alla famiglia di Jacopo, ai suoi compagni di squadra e allo staff. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi e il successivo ricovero in ospedale, il giovane atleta non è sopravvissuto a causa delle gravi ferite riportate”. Il comunicato sottolinea inoltre che Jacopo era solo quando è precipitato lungo una curva a sinistra durante la discesa.

Un addio troppo presto: Jacopo muore a 17 anni

Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, Jacopo è deceduto in ospedale durante la notte, a causa delle gravissime ferite. Alla notizia della sua morte, la gara è stata immediatamente sospesa. “È una questione molto delicata in una gara con giovani tra i 17 e 19 anni”, ha dichiarato il presidente della Federazione, Paul Resch.

Il messaggio straziante della squadra di Jacopo

La squadra di Jacopo, la Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino, ha espresso il suo dolore attraverso un messaggio sui social: “Con le lacrime agli occhi e il cuore devastato annunciamo che il nostro junior Jacopo Venzo ci ha lasciato. Jacopo era un ragazzo straordinario, con un futuro tutto da scrivere nello sport e soprattutto nella vita. Il suo prematuro addio fa male ancora di più. In questo momento di immane dolore, tutta la squadra si stringe intorno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che amavano Jacopo.”

Nella stessa dichiarazione, la squadra ha chiesto il rispetto della privacy della famiglia di Jacopo e ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto in questo difficile momento: “Ora abbiamo un angelo in più a proteggerci lassù“.