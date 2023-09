Il mondo dello sport piange la scomparsa del campione azzurro stroncato da un tumore

Un Campione Dentro e Fuori Dal Campo

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di una vera leggenda azzurra. Con la calottina della nazionale, Luca Giustolisi ha scritto pagine da eroe, dimostrando un’incredibile determinazione in campo e un’eccezionale gentilezza al di fuori.

La sua carriera sportiva è stata straordinaria. Ha iniziato a Trieste, per poi trasferirsi nella Roma dal 1994 al 1996, dove ha conquistato una Coppa LEN e una Coppa delle Coppe, arrivando anche secondo in campionato e disputando altre due finali continentali. Successivamente, ha giocato per la Pro Recco e il Posillipo, vincendo campionati italiani ed europei con entrambe le squadre.

Ma Luca Giustolisi non si è fermato qui. Ha intrapreso una carriera di successo come dirigente e allenatore. Ha allenato il Nervi nel 2005 e è stato direttore tecnico del Torino 81 nel 2008. La sua carriera con la nazionale italiana è stata altrettanto brillante, culminando con la medaglia d’oro agli Europei di Vienna nel 1995 e una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Atlanta.

Una Scomparsa Prematura

Il 15 settembre è arrivata la notizia della scomparsa di Luca Giustolisi all’età di soli 53 anni, sconfitto da un raro e aggressivo tumore. Questa notizia ha scosso profondamente il mondo della pallanuoto e dello sport italiano in generale.

Dopo il suo ritiro, Giustolisi è rimasto attivo nello sport, diventando un consulente psicologico per il Brescia a partire da febbraio di quest’anno. Inoltre, ha svolto il ruolo di giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Trieste. Era un uomo che amava scoprire verità nascoste, esplorare nuove dimensioni e cercare la purezza negli incontri con gli altri.

Un Addio Commosso dal Mondo Dello Sport

La Federazione Italiana Nuoto ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Luca Giustolisi, ricordandolo per la sua sensibilità, eleganza, passione e competenza. È stato un campione in vasca, ma anche al di fuori di essa, come commentatore tecnico, dirigente, allenatore, psicologo e mental coach.

Le sue gesta sportive rimarranno nella memoria collettiva e il suo spirito continuerà a ispirare le future generazioni di atleti. Tutto il mondo dello sport si unisce nel pianto per questa perdita, e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia e agli amici di Luca Giustolisi.