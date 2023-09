Mara Venier abbandona Domenica In: Il colpo di scena che ha sconvolto il mondo dello spettacolo!

Quindici Edizioni da Record

Mara Venier è una vera icona televisiva, e ha appena raggiunto una pietra miliare con quindici edizioni di Domenica In. Questo la rende la conduttrice più longeva del programma, superando persino il grande Pippo Baudo, che ha condotto il programma per tredici edizioni. Ma cosa ne sarà del futuro di Mara Venier e del programma che ha amato così tanto?

Un Inizio Doloroso

Mara inizia l’intervista con un momento di profonda tristezza, parlando della perdita del genero, il marito di sua figlia Elisabetta, avvenuta a giugno. Questo dolore ha colpito profondamente la sua famiglia, ma Mara ha deciso di continuare a lavorare, poiché sapeva che era ciò che suo genero avrebbe voluto. È rimasta a Roma per un po’ di tempo per sostenere sua figlia e suo nipote Giulio, ma poi ha preso una decisione importante.

Un Nuovo Patto

Durante il suo soggiorno a Santo Domingo, ha compreso che non era ancora pronta per un cambiamento così drastico nella sua vita. Ha quindi fatto un patto con suo marito Nicola Carraro: continuerà a condurre Domenica In e quando lui tornerà in Italia, passeranno due settimane al mese a Milano. Questo equilibrio le permette di non staccarsi completamente dalla televisione, che è stata una parte importante della sua vita.

Un Addio Inevitabile

Nonostante il suo amore per la televisione, Mara ammette che questa sarà la sua ultima edizione di Domenica In. Chi prenderà il suo posto è ancora un mistero, e lei preferisce non fare nomi per evitare di creare tensioni. Mara lascia la decisione alla Rai, ma è sicura che troveranno la persona giusta.

Un Rapporto con i Soldi

Mara Venier parla anche del suo rapporto con i soldi. Nonostante il suo marito provenga da una famiglia benestante, è sempre stata indipendente fin dall’infanzia. Guadagnava piccole somme lavorando come bambina e comprava materiali scolastici con la sua mancetta. Oggi, è finanziariamente indipendente e regala alle persone che ama, compresi figli e nipoti. Ha comprato case per tutti loro, assicurandosi che abbiano un futuro sereno.

Un’Eredita Lavorativa

Mara Venier è orgogliosa del suo lavoro e di come abbia contribuito a garantire un futuro sicuro per la sua famiglia. Anche se questa è la sua ultima edizione di Domenica In, il suo legato con il pubblico italiano e il suo impegno rimarranno indelebili nella storia della televisione italiana. Un addio emozionante per un’icona della televisione.