Sapete chi è Franco Migliacci? Causa morte, moglie e figli

La scomparsa all’età di 92 anni

Franco Migliacci, noto paroliere e autore di grandi successi della musica italiana, è scomparso all’età di 92 anni in una clinica di Roma.

La notizia è stata data da Adnkronos, anche se al momento non sono ancora chiare le cause del decesso. Migliacci si trovava ricoverato in clinica, ma non è noto se fosse lì per una malattia pregressa o per un malore improvviso. Si attendono maggiori dettagli nelle prossime ore.

La moglie Gloria e i tre figli

Migliacci era sposato con Gloria Wall, dalla quale ha avuto tre figli: Francesco Junior, Ernesto e Laura. Una curiosità: Francesco Junior ha sposato Barbara Gimmelli, sorella gemella di Daniela, moglie di Mogol.

La carriera: da comparsa a paroliere di successo

Nato a Genova, Migliacci si trasferì giovanissimo a Roma dove lavorò come comparsa nel mondo del cinema. La svolta arrivò a 27 anni, quando ebbe l’intuizione di “Nel blu dipinto di blu”.

Insieme a Domenico Modugno, in sei mesi di lavoro, diede vita a quello che sarebbe diventato un successo mondiale. Presentata a Sanremo nel 1958, la canzone trionfò all’Eurovision Song Contest classificandosi al terzo posto.

Le collaborazioni con i big della musica italiana

Da lì in avanti, Migliacci collaborò con i più grandi nomi della musica italiana: Mina, Milva, Gianni Morandi (per cui scrisse successi come _Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte_), Renato Zero, Mogol e molti altri.

Firmò inoltre sigle di famosi cartoni animati come _Daltanious_, _Heidi_ e _Mazinga_.

L’amarezza per la fiction su Modugno

Negli ultimi anni, Migliacci aveva manifestato amarezza per come era stato rappresentato nella fiction _Volare_ dedicata a Modugno.

In particolare, non aveva gradito una scena in cui appariva come “uno stordito che non capisce niente”. Aveva definito la scena “totalmente inventata” minacciando addirittura di “tagliarla con le forbici”.

Il ricordo di un grande della musica italiana

Con la scomparsa di Franco Migliacci, l’Italia perde uno dei parolieri che hanno fatto la storia della musica leggera del nostro Paese. Il suo ricordo resterà per sempre legato a brani indimenticabili come “Nel blu dipinto di blu”, che hanno fatto cantare intere generazioni.