Il Paradiso delle Signore 8 anticipazioni: Il matrimonio di Ezio e Gloria porta gioia nella nuova stagione

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore si avvicina e le anticipazioni iniziano a svelare dettagli intriganti. Uno dei momenti clou della serie sarà il matrimonio di Ezio e Gloria, un lieto fine che appagherà i cuori dei fan.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8: Unione sacra per Ezio e Gloria

Gli attori sono tornati sul set de Il Paradiso delle Signore, e le indiscrezioni sulle nuove trame aumentano. Grazie alle foto dal set, è chiaro che Ezio e Gloria si preparano a pronunciare i loro voti matrimoniali.

Massimo Poggio, interprete di Ezio, aveva già pubblicato una foto insieme a Lara Komar, che interpreta Gloria, indossando eleganti abiti da cerimonia. Da allora era evidente che il matrimonio sarebbe avvenuto nella prossima stagione, l’ottava, che andrà in onda su Rai 1 durante l’autunno. Ora, una nuova foto conferma l’evento: Grace Ambrose, l’attrice che interpreta Stefania, sorride mentre guarda Ezio e Gloria, vestiti per l’occasione. Ormai è certo, la coppia si sposerà per la seconda volta e la loro amata figlia Stefania tornerà dagli Stati Uniti per partecipare alle nozze.

Gemma e Veronica lasciano la scena

Dalle immagini diffuse emerge che Ezio romperà con Veronica. Alla fine della precedente stagione, Colombo aveva scoperto gli inganni della donna, quindi è probabile che Ezio decida di dirle addio. Anche Gemma, figlia di Veronica, lascerà la scena, probabilmente con un lieto fine. Potrebbe partire insieme al suo amore Marco e decidere di portare avanti la gravidanza negli Stati Uniti. Per il momento, le ipotesi sulla possibilità che Gemma perda il bambino non hanno trovato riscontro. I fan di Ezio e Gloria, comunque, potranno godere di una bella notizia sin dalle prime puntate.