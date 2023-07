“Un momento di paura”: Massimo Mauro colpito da infarto durante il padel – Operato d’urgenza

Una situazione di grande preoccupazione si è verificata per Massimo Mauro, ex calciatore di Juventus e Napoli (attualmente telecronista per Sky), che è stato colto da un infarto mentre giocava a padel a Catanzaro, dove si trovava in vacanza. La notizia è stata comunicata dalla Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, di cui Mauro è presidente. Al momento non sono ancora chiare le circostanze esatte dell’accaduto, ma dalle prime informazioni sembra che l’ex campione abbia avvertito un malessere durante una partita.

Immediatamente contattato un medico, Massimo Mauro è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Catanzaro, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica. Mauro, originario proprio di Catanzaro, è un campione sia dentro che fuori dal campo di gioco. Ha fondato, insieme a Gianluca Vialli, la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport, un’organizzazione no-profit impegnata principalmente nella lotta contro la sclerosi laterale amiotrofica.

Nel 2008, insieme alla Fondazione Cariplo, Fondazione Telethon e AISLA, la Fondazione Vialli e Mauro ha contribuito alla creazione di AriSLA (Fondazione Italiana per la ricerca sulla SLA), di cui Mauro è membro del consiglio di amministrazione. Dal 2013 ricopre la carica di presidente dell’AISLA. Nonostante abbia concluso la sua carriera sportiva (con una medaglia di bronzo agli Europei Under 21 con la maglia azzurra), non ha mai abbandonato il mondo del calcio.

Dal 2005 al 2018 è stato commentatore sportivo per Sky Sport, diventando giornalista pubblicista nel 2007. Negli anni successivi ha collaborato con Rai 2 e Mediaset. Dal 2013 contribuisce anche al quotidiano La Repubblica, curando il blog calcistico “Visti dall’ala”. Al di fuori del calcio, ricopre il ruolo di consigliere presso il circolo di golf di Torino, il Royal Park I Roveri.

Fortunatamente, il malessere che ha colpito Massimo Mauro questa mattina non ha lasciato conseguenze. Lo stesso Mauro ha rassicurato sulle sue condizioni, dichiarando alla sua fondazione: “In ospedale sono stati eccezionali e continuano ad esserlo. Ricevo una buona assistenza e sono coccolato”. Un sospiro di sollievo per Mauro e tutti gli appassionati di calcio.