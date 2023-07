Una tragica perdita”: Neonato di 2 mesi muore improvvisamente tra le braccia della mamma – L’ipotesi sulle cause

Una terribile notizia ha sconvolto un’intera comunità, lasciando tutti senza parole. Un neonato di soli 2 mesi è morto improvvisamente durante l’allattamento da parte della mamma. Una tragedia inaspettata, che nessuno avrebbe potuto immaginare nemmeno lontanamente. La donna di 33 anni e il papà di 35 si trovano ad affrontare il dolore più grande che un essere umano possa sopportare: la perdita di un figlio. E ora si sta ipotizzando una causa scioccante per questa tragica morte.

La provincia di Cagliari, in particolare Quartucciu, è stata colpita da questa terribile vicenda. Il neonato di 2 mesi è morto improvvisamente mentre veniva allattato dalla madre. I carabinieri di Quartu Sant’Elena stanno conducendo le indagini per cercare di comprendere cosa possa essere accaduto. La scomparsa del piccolo è avvenuta in una piazza del paese, situato in Sardegna.

Neonato di 2 mesi morto durante l’allattamento della mamma

L’ultimo respiro del neonato è stato esalato proprio tra le braccia della madre. Dopo l’accaduto, oltre ai militari, è intervenuto il pm di Cagliari, Andrea Vacca. Il medico legale incaricato dell’esame autoptico è Roberto Demontis. La morte del neonato di 2 mesi si è verificata in uno dei momenti più preziosi, durante l’allattamento da parte della madre, che non avrebbe mai potuto immaginare che il suo bambino sarebbe deceduto in quel momento.

La causa del decesso del neonato, avvenuto in piazza Raffaele Piras alle 22.30 del 19 luglio, potrebbe essere attribuita, secondo quanto riportato da Leggo, a una malformazione congenita della vittima o al caldo estremo, che potrebbe aver provocato un malore fatale. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei genitori e dei soccorritori del 118, il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Al momento si sa soltanto che il neonato ha perso conoscenza durante l’allattamento, ma resta da chiarire la causa di questo malessere che si è poi rivelato fatale. Si ritiene che i nonni del piccolo di 2 mesi fossero presenti in piazza insieme ai genitori durante l’incidente.