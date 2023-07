“Una nuova storia d’amore”: Pamela Prati, il suo giovanissimo fidanzato – 45 anni di differenza

Una notizia sorprendente riguarda Pamela Prati e la sua vita privata: è stato finalmente svelato il nome del suo nuovo fidanzato. All’inizio di luglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva condiviso su Instagram un’immagine in cui i due comparivano di spalle, accompagnata dalla dedica: “Ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento”. Tuttavia, non aveva rivelato il suo nome né mostrato il suo volto, mantenendo il mistero intatto. Ma poche ore fa tutto è stato rivelato.

È stato il settimanale Diva e Donna a svelare tutto, fornendo informazioni sul giovane compagno di Pamela Prati. Si tratta di un fidanzato molto più giovane di lei, con una differenza di ben 45 anni. Pamela ha 64 anni, mentre lui ne ha appena 19. Il ragazzo è incredibilmente affascinante e sembra aver reso estremamente felice l’ex concorrente. Dopo le delusioni amorose del passato, Pamela spera di aver finalmente trovato la stabilità tanto desiderata.

Pamela Prati ha un nuovo fidanzato: svelato il suo nome

Era evidente fin da subito che Pamela Prati avesse trovato un fidanzato molto giovane, ma fino ad ora si era solo notato che era alto e dai capelli scuri. Erano stati fotografati mentre passeggiavano mano nella mano per le strade, ma solo ora tutti i dubbi sono stati dissipati. Scopriamo chi è l’uomo che ha fatto battere di nuovo il cuore di Pamela e qual è la sua professione.

Il partner di Pamela Prati si chiama Simone Ferrante ed è un modello di professione. Effettivamente, la showgirl segue il ragazzo su Instagram, così come altre due vip come Soleil Stasi ed Emy Buono. Nella sua descrizione sui social, menziona l’agenzia Elite Modeling Agency Network e condivide diverse foto di sé. Attualmente ha circa 14.000 follower, ma chissà se questo numero aumenterà dopo la notizia sulla sua relazione con Pamela Prati.

Pamela Prati ha avuto un matrimonio con Daniel Sebastian Jabir, seguito da una breve storia con un ragazzo di nome Francesco. Ricordiamo anche l’incredibile caso di Mark Caltagirone, un presunto fidanzato che si è poi rivelato inesistente. Ma ora, per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, l’amore è tornato a trionfare.