Il prezioso ricordo di Mara Venier: La tazza regalata dalla sua amata mamma Elsa - Controcopertina

Mara Venier, conduttrice di Domenica In e icona televisiva, ha sempre mantenuto un rapporto speciale con sua madre, Elsa. La loro connessione era così profonda che Mara le ha dedicato un intero scritto autobiografico intitolato “Mamma ti ricordi di me?”. Nonostante gli anni trascorsi dalla dolorosa scomparsa di mamma Elsa a causa dell’Alzheimer il 26 giugno 2015, Mara tiene ancora gelosamente un oggetto prezioso che le è stato regalato molti anni fa.

Il legame indissolubile

Mara Venier è rimasta al fianco di sua madre fino all’ultimo respiro, creando un legame che nemmeno il tempo potrà mai cancellare. Durante gli anni più difficili della malattia, Mara ha deciso di prendersi una pausa dal mondo dello spettacolo e della televisione per essere al suo fianco.

Il desiderio di tornare a Venezia

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, in procinto di compiere 70 anni, Mara ha condiviso il suo desiderio di tornare nella sua amata Venezia, città del cuore che non ha ancora avuto la forza di visitare dopo la perdita di sua madre. Mara confessa di aver paura di essere sopraffatta dal dolore, ma si è promessa di fare ritorno un giorno.

L’importanza del sostegno di Maria De Filippi

Nonostante il dolore e la perdita, Mara ha sempre ricordato con affetto il sostegno prezioso di una collega particolare durante quei momenti oscuri e incerti: Maria De Filippi. Mara rivela che Maria le ha teso una mano in un momento terribile e, anche se non si sentono spesso, Mara le vuole molto bene. Lavorare durante quel periodo di dolore lancinante era come un’ancora di salvezza per Mara.

La tazza che racchiude un amore eterno

Ogni mattina, Mara Venier afferra con affetto quella tazza speciale che le è stata regalata anni fa dalla sua cara mamma Elsa. Questo oggetto rappresenta un tesoro inestimabile che le permette di sentire ancora la vicinanza di sua madre. Con cura, prepara il suo caffè con la Moka e lo lascia raffreddare perché non può bere bevande calde, devono essere tiepide. La tazza rossa a pallini bianchi diventa così il simbolo di un amore materno incomparabile e indelebile.