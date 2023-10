Il prezzo dell’incoscienza: Anita perde la vita in moto con un amico senza patente

Un tragico incidente coinvolge due giovani motociclisti

Anita Granetoli, una ragazza di 17 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto il pomeriggio del 6 ottobre a Grosio, Sondrio. La giovane era passeggera su una moto guidata da un ragazzo di 21 anni, identificato con le iniziali D.M., che aveva solo il foglio rosa. Incredibilmente, poche ore prima dell’incidente, il ragazzo era stato bocciato all’esame pratico per la patente di guida della moto.

Il tragico incidente: dettagli e circostanze

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:45. I due ragazzi, entrambi muniti di casco, stavano viaggiando lungo la bretella della strada provinciale 27 quando, per ragioni ancora da stabilire, sono stati sbalzati dalla loro Aprilia RS 660. Anita è stata la più colpita, finendo oltre la carreggiata a diversi metri di distanza. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, arrivati con un’ambulanza, un’auto medica e un elicottero, Anita Granetoli è morta sul luogo dell’incidente. Il conducente della moto è stato trasportato all’ospedale “Eugenio Morelli” di Sondalo e dimesso il giorno successivo.

Il cordoglio della comunità di Sondalo

Originaria di Sondalo, Anita era molto conosciuta e amata nella sua comunità, che è nuovamente in lutto per la prematura morte di una giovane cittadina. Solo un mese prima, un’altra giovane ragazza, Eva Mazzetta di 14 anni, aveva perso la vita in un incidente simile. Per rispetto della vittima, della sua famiglia e di tutte le persone coinvolte nel tragico incidente, l’Apt Sondalo ha deciso di rinviare “Autumn Party Night”, un evento programmato per la serata del 7 ottobre.