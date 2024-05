Scontro mortale su asfalto scivoloso: perde la vita una bimba di 5 anni, altri quattro in ospedale

Martedì sera, un tragico incidente ha scosso la comunità di Clusone, in provincia di Bergamo, con conseguenze devastanti per due famiglie. Poco prima delle 23:00, sulla ex strada statale 671, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta, si è verificato uno scontro frontale tra una BMW nera e una Seat Ibiza grigia, tragicamente conclusosi con la morte di una bambina di soli 5 anni, residente a Castione, e il ferimento di altre quattro persone.





La dinamica dello scontro e le cause precise sono ancora sotto indagine. Testimoni riferiscono che l’asfalto bagnato dalla pioggia potrebbe aver giocato un ruolo nell’accaduto. A bordo della BMW vi erano un uomo e una donna di Clusone, mentre nella Seat viaggiavano una nonna con due nipoti, di cui una la piccola vittima e l’altro un bambino di 9 anni.

La risposta degli soccorritori è stata immediata e massiccia: quattro ambulanze, due elicotteri da Brescia e da Sondrio, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti sul posto. La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore per facilitare le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale, che ora lavora per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

Questo incidente si inserisce in un contesto più ampio di sicurezza stradale, che vede l’Italia confrontarsi con un numero allarmante di incidenti mortali ogni anno. Le statistiche parlano di una vera e propria strage quotidiana, con iniziative e campagne di sensibilizzazione che continuano a sottolineare la necessità di una maggiore prudenza e responsabilità da parte di tutti gli utenti della strada.

La comunità locale è profondamente colpita da questo evento, e si rinnova il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle misure necessarie per prevenire tali tragedie in futuro.