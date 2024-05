Belen alle prese con biscotti e pulizie di primavera:«Che non si dica che io non sia una donna di casa. Chiamatemi se avete bisogno»

Primavera è spesso vista come una stagione di rinnovamento e rigenerazione, e per molti rappresenta il momento ideale per le pulizie di primavera. Questo concetto non sfugge a Belen Rodriguez, che, tra un impegno e l’altro, trova sempre il modo di condividere con i suoi follower momenti di vita quotidiana. Recentemente, dopo aver lanciato il suo nuovo brand di bellezza Rebeya, la showgirl ha intrattenuto i suoi fan pubblicando su Instagram delle stories in cui si cimenta in attività casalinghe: dalla preparazione di biscotti alla pulizia degli ambienti con l’aspirapolvere.





Con un tocco di ironia, Belen ha scritto nelle sue stories: «E che non si dica che io non sia una donna di casa». Inoltre, ha invitato i suoi follower a lasciarle messaggi riguardanti le pulizie, aggiungendo una sfumatura scherzosa che potrebbe sembrare una velata frecciatina a chi la critica. Questo modo di presentarsi ai suoi fan dimostra come Belen sappia giocare con la sua immagine pubblica, trasformando le attività quotidiane in momenti di leggerezza e divertimento.

Parallelamente alla sua vita domestica, Belen sta vivendo un nuovo capitolo sentimentale. Dopo diverse delusioni amorose, sembra che nel cuore della showgirl argentina ci sia spazio per un nuovo amore. Recentemente ha confermato sui social la sua relazione con Edoardo Angelo Galvano, un 34enne siciliano lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo, essendo di professione ingegnere. La conferma è arrivata direttamente da Belen, che con una foto e un’emoji sorridente ha rivelato: «Si chiama Edoardo».

Questi sviluppi nella vita di Belen mostrano una figura pubblica che non solo abbraccia le sfide professionali, ma sa anche gestire con maturità e umorismo le dinamiche della sua vita personale. Resta da vedere come evolveranno sia la sua carriera nel mondo della bellezza sia il suo nuovo percorso amoroso. Nel frattempo, i fan rimangono sintonizzati per i prossimi aggiornamenti dalla vita di una delle showgirl più amate d’Italia.