Fedez rifiuta di fare auguri pubblici a Chiara Ferragni durante “Pomeriggio 5”

Durante una recente apparizione nel popolare talk show “Pomeriggio 5” su Canale 5, condotto da Myrta Merlino, Fedez ha affrontato una serie di argomenti, dall’attivismo benefico alle sue attuali battaglie legali con il Codacons. Tuttavia, un momento particolarmente teso si è verificato quando il giornalista Michel Dessì ha invitato l’artista a estendere pubblicamente gli auguri di compleanno a sua moglie, Chiara Ferragni. La richiesta ha suscitato una visibile irritazione da parte di Fedez, che ha espresso il proprio disagio verso l’approccio del giornalista.





Fedez ha risposto con una certa frustrazione, evidenziando un desiderio di mantenere alcuni aspetti della sua vita personale lontani dall’occhio pubblico: “No, dai, lo vedi che sei un pia? Ma Michel, io ti do l’opportunità di fare finalmente delle cose giornalistiche belle e tu mandi tutto in vaa con queste cose. Se devo fare gli auguri, glieli faccio personalmente, mica li faccio con te. Faglieli tu”. Questa risposta ha segnato un chiaro rifiuto a trasformare un gesto intimo in uno spettacolo mediatico, pur rispettando la natura del programma televisivo.

L’intervento di Fedez ha aperto una finestra sulla sua percezione dei media e sulla gestione della visibilità delle relazioni personali nel contesto dello spettacolo. L’artista ha anche accennato al suo recente tentativo di dialogo con il presidente del Codacons, che apparentemente non ha portato a una riconciliazione. Questo scontro tra la vita privata e le aspettative pubbliche evidenzia le sfide incontrate dalle figure pubbliche nel bilanciare questi due aspetti sotto il costante scrutinio mediatico.