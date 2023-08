Il primo giorno di scuola di Nathan Falco: il figlio di Briatore inizia la nuova annata

Come ogni anno, il piccolo Nathan Falco, figlio di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci, è stato accompagnato dalla mamma per il primo giorno di scuola nella prestigiosa International School of Monaco. La nuova stagione 2023/2024 è appena iniziata e il ragazzo di 12 anni si appresta ad affrontare un nuovo anno di studio.

La retta scolastica: un costo sconvolgente

La retta della celebre scuola elitaria, pagata dal papà imprenditore, costa un cosiddetto “occhio della testa”. Infatti, per diventare uno studente della International School of Monaco, occorre il versamento di una retta che si aggirerebbe attorno ai 31mila euro l’anno. Diciamo che è un “mondo” per pochi.

Nathan Falco: un futuro da studente universitario

Briatore ha dichiarato che il figlio non sarà viziato e dopo il liceo dovrà lavorare. Tuttavia, per il momento, Flavio ed Elisabetta si premurano di regalargli la più bella esperienza possibile al massimo livello disponibile per la sua età. Terminati gli studi all’età di 18 anni, molto probabilmente Nathan Falco proseguirà ad istruirsi in un college svizzero.

Un augurio per Nathan Falco

Il giovane Nathan Falco ha davanti a sé una grande possibilità regalatagli dai genitori. Forse, al momento, non si rende neanche davvero conto di quanto sia fortunato ad avere questa opportunità. Tuttavia, probabilmente lo comprenderà meglio in futuro, quando papà Flavio lo “costringerà” a farsi le ossa nel mondo dei “grandi”. Per ora, ci limitiamo ad augurare al giovane un felice nuovo anno scolastico.