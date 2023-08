Agguato mortale alla stazione di Calolziocorte: giovane accoltellato sotto gli occhi della madre

È successo oggi, intorno alle 14:00, nei pressi della stazione di Calolziocorte, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 23 anni, originario del Burkina Faso, è stato accerchiato da due uomini sulla banchina tra i binari 2 e 3 ed è stato accoltellato a morte. La madre del giovane, presente sul posto, ha assistito impotente alla scena.

L’agguato è stato rapidissimo: bastano pochi attimi ai due aggressori, probabilmente connazionali del 23enne, per accerchiarlo e colpirlo con numerosi fendenti all’altezza del torace e delle gambe. Dopo aver lasciato a terra la vittima, i due killer si sono dileguati, lasciando la madre del giovane scioccata e in cerca di aiuto.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, purtroppo non c’è stato nulla da fare per il ragazzo. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e nonostante la corsa in codice rosso all’ospedale Manzoni di Lecco, la vittima è deceduta.

Altri presenti alla stazione hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvare il giovane è stato vano. Le forze dell’ordine sono ora alla ricerca dei due aggressori in fuga. Le telecamere di videosorveglianza della zona potrebbero rivelarne l’identità.