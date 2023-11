Il ristorante ha addebitato una “tassa extra” ai clienti con figli piccoli perché correvano per la sala, richiedendo 48 euro in più

Quando la Cena Diventa un’Esperienza Disonesta

Chiunque abbia fatto l’esperienza di cenare al ristorante con bambini piccoli sa quanto possa essere una sfida equilibrare il proprio pasto con il dovere di genitori. Tuttavia, ciò che è accaduto in un ristorante negli Stati Uniti ha scatenato un’onda di indignazione che ha fatto scalpore sui social media.

La Tassa Controversa

Un utente di Reddit ha condiviso un’immagine della ricevuta del ristorante in cui spiccava una voce “extra” sorprendente: una tassa aggiuntiva per i “genitori che non riescono a controllare i propri figli”. Questa tassa si è tradotta in un sovrapprezzo di 48 euro sul conto finale. L’immagine ha rapidamente catturato l’attenzione degli utenti online, suscitando una discussione animata sulle politiche del ristorante.

L’accusa di Politica Anti-Bambino

La reazione degli utenti è stata varia, ma molti hanno condannato il ristorante per quello che ritenevano essere una politica anti-bambino eccessiva. Un utente ha addirittura consigliato di evitare il locale se si ha l’intenzione di portare bambini. L’idea di una tassa basata sul comportamento dei bambini ha destato preoccupazione e indignazione tra i frequentatori di Reddit.





Esperienze di Clienti Sconcertati

La storia ha preso vita quando altri utenti hanno confermato l’incidente e condiviso le loro esperienze personali. Uno di loro ha raccontato di essere stato con tre adulti, due bambini e un bambino di 4 mesi. Dal momento in cui sono entrati nel ristorante, hanno ricevuto sguardi disapprovanti. La sua moglie è stata criticata per cullare il neonato per farlo addormentare. Il cosiddetto “manager” ha rimproverato la famiglia e persino spostato il loro passeggino in modo brusco.

La Reazione del Gestore

La testimonianza di un altro cliente ha rivelato che il proprietario del ristorante aveva fatto una scenata davanti a tutti i presenti, definendo i bambini “cattivi” e consigliando loro di andare a mangiare altrove. Inoltre, il ristorante ha aggiunto un sovrapprezzo di 50 dollari per i “bambini cattivi” sulla ricevuta.

In sintesi, questa vicenda solleva importanti interrogativi sulla gestione dei clienti con bambini nei ristoranti e sulla misura delle reazioni dei gestori. La discussione online continua, mentre si riflette sull’opportunità di imporre tasse basate sul comportamento dei bambini nei ristoranti. La cena al ristorante dovrebbe essere un’esperienza piacevole per tutti, e trovare un equilibrio tra genitori e clienti è una sfida che merita attenzione.