Il trend più pericoloso di TikTok: salto dalla barca in corsa, quattro giovani morti sul colpo

Una challenge mortale che sta spopolando su TikTok

Da febbraio sono quattro le vittime di una sfida estremamente pericolosa chiamata “Salto dalla barca in corsa”. Questo trend, che sta spopolando sul social cinese TikTok, consiste nel saltare da un motoscafo in movimento ad alta velocità. Purtroppo, questa pratica rischiosa ha causato la morte di quattro ragazzi nell’arco degli ultimi sei mesi, tutti in Alabama, negli Stati Uniti, dove la challenge è particolarmente diffusa.

L’attrazione per le visualizzazioni su TikTok

Ciò che attrae i creatori a partecipare a questa sfida mortale sono le numerose visualizzazioni che i video ottenuti su questa piattaforma cinese. TikTok è noto per il suo algoritmo reattivo, che individua rapidamente le preferenze del pubblico, garantendo una vasta visibilità ai contenuti. Questo significa che quando un video di questo tipo viene pubblicato, diventa virale e viene riproposto a molti altri utenti. Tuttavia, nonostante le tragedie accadute, sembra che il trend non spaventi i nuovi aspiranti creatori, che sono disposti a correre lo stesso rischio dei quattro malcapitati.

La sfida che circola da due anni sui social

La challenge del “Salto dalla barca in corsa” è presente da almeno due anni e la sua popolarità è aumentata grazie ai social media. Recentemente, una influencer della California ha deciso di non partecipare a questa sfida, temendo di subire la stessa sorte dei ragazzi deceduti. La velocità del motoscafo rende impossibile per i coraggiosi creatori evitare l’impatto violento con la superficie dell’acqua. Questo impatto può essere fatale. Negli ultimi sei mesi, ci sono stati quattro casi di annegamento che potevano essere facilmente evitati. Secondo il comandante della squadra di soccorso di Childersburg, questi incidenti sono avvenuti durante la sfida TikTok, in cui i partecipanti salgono su una barca in movimento ad alta velocità e si tuffano nell’acqua.





Necessità di regolamentazione e consapevolezza

La diffusione di questi casi ha attirato l’attenzione internazionale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei creatori su TikTok. È possibile che la piattaforma prenda provvedimenti per censurare o limitare determinati tipi di contenuti. Al momento, non esistono regole specifiche né sulla piattaforma TikTok né nelle leggi americane per affrontare questa situazione.

È fondamentale sensibilizzare l’opinione pubblica sui pericoli di queste sfide estreme e incoraggiare una maggiore responsabilità da parte dei creatori e degli utenti dei social media. Solo attraverso l’informazione e la consapevolezza possiamo evitare tragedie simili in futuro.

