Il tributo di Uomini e Donne a Lavinia Mauro, l’intera platea agita per lei un ventaglio candido

Lavinia Mauro è rimasta sbalordita quando l’intero studio di Uomini e Donne si è riunito per sventolare dei ventagli bianchi in una bella dimostrazione di solidarietà prima della sua decisione!

Oggi, martedì 4 aprile 2023, va finalmente in onda l’emozionante finale del percorso di Lavinia Mauro a Uomini e Donne! Prima di chiamare in studio i suoi corteggiatori, Lavinia ha espresso il suo più sentito apprezzamento a Maria De Filippi e al team del programma. In studio si è tenuto un emozionante tributo, con tutti gli opinionisti, il parterre e il pubblico che hanno sventolato un ventaglio in segno di apprezzamento. È stato un viaggio incredibile e non vediamo l’ora di vedere come si svilupperà la storia di Lavinia.

Lavinia Mauro combatte coraggiosamente contro l’ansia da molto tempo, ed è per questo che porta sempre con sé un ventaglio: lo agita quando sente di soffocare. Nello studio di Uomini e Donne oggi, prima della scelta, il pubblico, i parterre maschile e femminile del Trono Over e gli opinionisti hanno sventolato un ventaglio bianco in segno di solidarietà. La tronista si è detta profondamente commossa per l’inaspettato omaggio: “Grazie, grazie a tutti voi dal profondo del mio cuore. Mi è sembrato così incredibile”, le sue parole soffocate dall’emozione.

Lavinia Mauro è appassionatamente devota alla sua selezione di Alessio Corvino!

Lavinia Mauro ha chiamato Alessio Campoli in studio con il cuore pesante per dargli la notizia che non era il suo corteggiatore prescelto. “Appena ti ho preso in braccio ho capito che eri la scelta perfetta. Io e te andavamo così d’accordo e sei stato quello che mi ha fatto tornare il sorriso e ha fatto sparire le mie preoccupazioni. Voglio che tu sappia che sei una persona straordinaria. Purtroppo il mio cuore sta andando in un’altra direzione. Ti auguro il meglio. Ti ho scritto una lettera che puoi leggere quando vuoi”, ha detto al corteggiatore prima di decidere di lasciare il programma e continuare la sua relazione con Alessio Corvino.