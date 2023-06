Il trucco della carta stagnola sulla ringhiera del balcone: scopri a cosa serve - Controcopertina

Hai mai notato strisce di carta stagnola appese sui balconi? Non si tratta di capricci di inquilini eccentrici, ma hanno un motivo molto preciso. E svolgono un ruolo importante. Per funzionare correttamente, devono essere ben fissate e non rischiare di essere portate via dal vento. Il modo più semplice è avvolgere la ringhiera con fogli di alluminio, coprendo i punti più critici. In alternativa, puoi fissare la carta stagnola su piccoli bastoni e collocarli magari in una fioriera.

Ma a cosa serve tutto questo? La risposta è molto semplice e potrebbe aiutarti a vincere una battaglia che milioni di italiani affrontano ogni giorno. Soprattutto coloro che hanno un balcone e si trovano ad essere presi di mira dai piccioni, quegli uccelli fastidiosi che, una volta occupata un’area, sono davvero difficili da allontanare.

I dissuasori economici per i piccioni: il trucco della carta stagnola

Le strisce di carta stagnola possono essere estremamente utili. I piccioni, come molti altri uccelli, detestano il riflesso dei raggi solari, perché li infastidisce molto. Questa tecnica è economica e offre buoni risultati. Tuttavia, è importante fissare bene la carta stagnola con nastro adesivo o nastro isolante affinché non venga portata via dal vento. Un’alternativa alla carta stagnola disponibile in commercio è un nastro riflettente con una superficie cangiante.

Questo nastro, quando viene colpito dalla luce solare, può produrre bagliori che scoraggiano i piccioni dal riavvicinarsi. Questo è solo uno dei modi per tenere lontani i piccioni, ma il primo passo è evitare che resti cibo sul balcone. Come ben sappiamo, i piccioni vengono facilmente attratti dalla presenza di cibo, anche solo briciole.

Pertanto, è consigliabile non lasciare tracce di cibo sui balconi o davanzali se desideri evitare l’arrivo dei piccioni. Anche le ciotole di cibo per animali domestici potrebbero attirare i piccioni. Inoltre, i piccioni non gradiscono gli odori forti delle spezie piccanti, che possono essere considerati un segnale di pericolo e indurli a allontanarsi. Tra le spezie ritenute più efficaci, puoi riempire delle ciotoline da posizionare sul balcone con pepe, peperoncino o cannella.