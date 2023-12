La tragica morte di Ilaria Conti Gallenti, una giovane italiana di 28 anni originaria di Bologna, avvenuta a New York il 15 dicembre scorso, continua a sollevare domande e preoccupazioni nella sua famiglia e tra gli amici. L’ipotesi iniziale di un infarto sembra essere stata messa in discussione, e ora si cercano risposte più approfondite.

Ilaria Conti Gallenti viveva con il marito, un americano di 30 anni, in un appartamento nel Queens. L’ultima mattina, il marito l’ha trovata senza vita nel letto, e il pronto intervento medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Inizialmente, la causa della morte è stata attribuita a un infarto, ma alcune indagini della Polizia di New York hanno sollevato dubbi su questa teoria.

La famiglia e gli amici di Ilaria non si sono accontentati di questa spiegazione e stanno cercando la verità. Secondo l’amica più stretta di Ilaria, Margherita Grandini, la giovane soffriva di un’aritmia, ma sembra che questa non sia stata la causa principale della sua morte, secondo quanto riferito dai medici. Attualmente, la Polizia sta indagando sulla vicenda con la massima attenzione.





Litigi con il marito

Le ultime settimane prima della morte di Ilaria sembrano essere state segnate da litigi con il marito, tanto che avevano iniziato a dormire in camere separate. Tuttavia, al momento il marito non è oggetto di indagine, e si è mostrato collaborativo con le autorità e con gli amici della moglie. La situazione è complessa e richiede un’analisi accurata.

Incongruenze nei post

Un elemento che solleva interrogativi è un video che Ilaria avrebbe inviato alla madre poco prima del decesso. Secondo quanto dichiarato, Ilaria avrebbe ripostato una storia su Instagram alle 7 del mattino ora di New York e inviato il video alla madre alle 07.15. Tuttavia, le autorità sostengono che il decesso sia avvenuto tra le 07:30 e le 08:30. Queste incongruenze nei tempi sollevano ulteriori domande sulla sequenza degli eventi.

Alla ricerca della verità

La famiglia e gli amici di Ilaria Conti Gallenti desiderano solo che emerga la verità su quanto accaduto. La storia continua a evolversi, e la Polizia di New York sta conducendo un’indagine approfondita per fare luce sulla misteriosa morte della giovane italiana.