Ilary Blasi incanta con un bikini sensazionale: un look irresistibile

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha deciso di prendersi una pausa e si è recata in Brasile. Mentre alcuni pensavano che fosse sola, le prime foto in solitaria avevano generato speculazioni su una presunta crisi nella sua relazione con Bastian Muller. Tuttavia, dopo giorni di voci, l’imprenditore è comparso nelle foto dal Brasile. La coppia si trova a Rio de Janeiro, mentre i figli di Ilary sono negli Stati Uniti con il loro padre, Francesco Totti.

Ilary Blasi e i suoi scatti social: un turbinio di bellezza

Bastian o meno, Ilary Blasi ha ricominciato a condividere sui social come non faceva da tempo. Dagli itinerari turistici nei luoghi iconici come il Cristo Redentore alle giornate trascorse in paradisiache location, senza dimenticare di mostrare i suoi look incredibili. Dai look casual da turista agli abiti colorati e freschi per le serate, senza ovviamente dimenticare i bikini. Ne ha portati diversi in valigia, ma uno in particolare ha già conquistato il titolo di “costume dell’estate 2023”.

Ilary Blasi e il suo bikini sensuale: l’indiscusso protagonista dell’estate

Dopo un modello crochet multicolore e uno semplice nero, Ilary Blasi incendia le spiagge del Brasile e i social con un bikini che lascia davvero poco all’immaginazione. Si tratta di un bikini cut-out, con laccetti fascianti e un intrigante underboob in vista.

Distesa al sole e con pose da modella sul lettino, la conduttrice dell’Isola dei Famosi sfoggia un due pezzi verde militare composto da un micro tanga sgambato con laccetti laterali che salgono fino al punto vita e un reggiseno che lascia praticamente scoperti solo i capezzoli.

Il reggiseno è caratterizzato da una serie di laccetti che avvolgono il seno, rivelando l’underboob. E che dire del suo fisico? Gli addominali scolpiti sono in primo piano, insieme a un décolleté tonico. Ilary Blasi è super sexy e completa il suo look con capelli mossi lasciati al naturale. Il post condiviso da una pagina fan ha ricevuto un’infinità di like e commenti. Alcuni parlano di “volgarità” e “poca classe”, ma ci sono anche coloro che rispondono ai critici sottolineando che solo poche persone potrebbero permettersi di sfoggiare un look simile.

Ilary Blasi continua a stupire con il suo stile audace e sensuale. Il suo bikini mozzafiato ha scatenato discussioni, ma non si può negare che la conduttrice sia in splendida forma e sicura di sé. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio stile personale e Ilary ha dimostrato di avere la sicurezza e la bellezza per farlo. Lasciamo che la sua audacia ci ispiri ad abbracciare la nostra autenticità e ad amare il nostro corpo.