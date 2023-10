Ilary Blasi: Irriconoscibile in Foto di Gruppo al Compleanno VIP

Il Compleanno di Roberto Cenci: Celebrazioni tra Amici e Colleghi

Il regista di Mediaset, Roberto Cenci, ha festeggiato il suo 60° compleanno in compagnia di amici di lunga data e colleghi. Tra i presenti, noti volti del piccolo schermo come Paolo Bonolis e Gerry Scotti, nonché le showgirl Michelle Hunziker, Federica Panicucci, Aurora Ramazzotti e Ilary Blasi.

Ilary Blasi: Riconoscibilità in Discussione?

È stata proprio quest’ultima, Ilary Blasi, a condividere alcune immagini della serata sui social media. Tuttavia, i fan hanno notato qualcosa di strano. Nelle foto e nelle storie di Instagram in cui è stata taggata, Ilary sembrava, secondo i commenti dei follower, “irriconoscibile”.

Ilary Blasi e la Chirurgia Plastica: Preoccupazione dei Fan

Dopo la pubblicazione delle foto della serata, i fan di **Ilary Blasi** hanno espresso preoccupazione per il suo aspetto. In una foto di gruppo con Michelle Hunziker, Paolo Bonolis, Gerry Scotti e Paolo Noise, l’aspetto di Ilary ha suscitato commenti negativi. Un utente ha scritto: “Ma la Blasi è inguardabile, era così bella chissà perché si rovinano così”, un sentimento che è stato ripetuto in molti altri messaggi.

Non è un segreto che Ilary Blasi abbia fatto ricorso alla chirurgia plastica e al botox in passato. Tuttavia, potrebbe essere che le luci poco lusinghiere e l’angolazione della foto abbiano contribuito a renderla meno fotogenica del solito…