Ilary Blasi si mostra senza trucco e i fan rimangono senza parole dopo il rilascio del video inedito.

La conduttrice, showgirl e ex modella romana Ilary Blasi ha mostrato al pubblico come è stata cresciuta da sua madre, e il video ha letteralmente sconvolto i suoi fan. Famosa per il suo accento romano, la sua simpatia sincera e il suo carattere deciso, Ilary Blasi è tra le donne più apprezzate della televisione italiana.

Ilary è nata a Roma nel 1981 e la sua bellezza è stata inconfondibile fin dall’inizio. A soli 3 anni, i suoi genitori cercano di lanciarla verso la celebrità, facendola apparire nelle pubblicità di “Olio cuore”, “Cicciobello” e “Findus”. Con una scintilla di fuoco nel cuore, Ilary era determinata a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

Aveva solo cinque anni quando ha debuttato in televisione, recitando nel film “Da grande”. Ha poi partecipato ad altri film come “David e David”, “La dolce casa degli orrori” e “Fiori di zucca”, accendendo una passione per la recitazione che la segue da allora.

Un successo assicurato

La straordinaria bellezza di Ilary si è fatta notare quando, all’età di 17 anni, ha partecipato al concorso di Miss Italia 1998, ottenendo subito attenzione e riconoscimenti, fino a partecipare alla popolare trasmissione “Scherzi a parte”. Ma è stato il ruolo dell’amata “letterina” nel gioco a quiz di Gerry Scotti “Passaparola” a renderla veramente famosa.

Nel 2003, la vivace showgirl sale al timone, scelta per condurre l’edizione estiva di “Top of the Pops”. Nello stesso anno affianca Fabio Fazio a “Che tempo che fa” su Rai 3, un’opportunità entusiasmante che non vede l’ora di cogliere.

Nel corso degli anni, Ilary ha ottenuto un incredibile successo nel mondo dello spettacolo, avendo l’onore di condurre due dei più rinomati eventi musicali italiani: il Festival di Sanremo e il Festivalbar.

Da anni Ilary è una presenza amatissima a “Le Iene”, ma è stata la conduzione della prima edizione del “Grande Fratello Vip” a farle guadagnare i maggiori apprezzamenti, tanto da essere invitata nuovamente per le due edizioni successive. Quest’anno ha assunto il ruolo di conduttrice del programma di successo “L’Isola dei Famosi” e porterà sicuramente la sua simpatia caratteristica allo show.

Un amore finito male

Il nome di Ilary Blasi sarà per sempre intrecciato a quello di Francesco Totti, il suo amato marito da 17 anni. Il loro amore appassionato sembrava destinato a durare per sempre, ma ahimè i due hanno annunciato la loro separazione nel 2022. È la fine straziante di una storia bellissima.

Dall’amore appassionato dei genitori sono nati Christian, Chanel e la piccola Isabel. Nonostante la fine del matrimonio, questi tre, cresciuti sotto gli occhi di tutti, sono sempre stati la priorità dei loro genitori, che hanno fatto di tutto per tenerli al sicuro.

Ilary al naturale

Ilary Blasi è una sensazione assoluta sui social media! Con ben 2 milioni di follower su Instagram, condivide frammenti della sua vita personale e professionale, assicurandosi che i suoi fan non perdano mai un colpo!

Recentemente ha postato un video mozzafiato che ha lasciato i suoi fan a bocca aperta! Ha mostrato la sua bellezza senza alcun filtro e il suo status di ex modella ha fatto rimanere tutti a bocca aperta! Ilary era assolutamente splendida!