Ilary Blasi uguale Amanda Lear? Alessia Solidani, l’hairstylist che le ha rivoluzionato il look: «Contente del paragone». Critiche sui social

Ilary Blasi debutta all’Isola dei Famosi 2023 con un look innovativo. Indossa un outfit che ricorda Crudelia De Mon e sfoggia un taglio di capelli simile ad Amanda Lear. Il pubblico è sorpreso dalla sua acconciatura: capelli biondi, lunghi, scalati e con frangia. In poco tempo, i social media si riempiono di collage che paragonano l’ex signora Totti alla musa di Salvador Dalì.

Il nuovo stile di Ilary Blasi è stato creato da Alessia Solidani, un’esperta hairstylist e amica della conduttrice. Solidani spiega che la decisione di cambiare look è nata dalla passione condivisa per la moda e dal desiderio di seguire le tendenze. La collaborazione tra le due è descritta come un sodalizio perfetto.

Il motivo del cambiamento non è legato alla vita privata di Ilary, che ha attraversato una difficile separazione da Francesco Totti e ora vive una storia d’amore con Bastian Muller. Solidani afferma che Blasi ama cambiare look e che nei 20 anni di collaborazione ha sperimentato oltre 30 acconciature diverse.

Il paragone con Amanda Lear non disturba la hairstylist, che ammira il personaggio e si ispira a diverse icone per creare look unici e adatti ai volti delle persone. La pettinatura di Ilary è un mix tra gli anni ’70 e ’80, e il web si diverte a commentare e confrontare i due personaggi.

Infine, Solidani rivela che Ilary cambierà look in diverse puntate dell’Isola dei Famosi 2023, seguendo la forma del taglio precedentemente realizzato. Per scoprire le prossime tendenze nel campo delle acconciature, il consiglio è di seguire le prossime puntate del reality Mediaset.