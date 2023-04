Adolescente di 13 anni deceduto a causa di un’overdose farmacologico in seguito a una sfida su TikTok

Jacob è caduto vittima della “Benadryl Challenge”, un’assunzione eccessiva dell’antistaminico. Dopo una settimana in ospedale, il suo cuore ha ceduto.

Una pericolosa sfida sui social media si è trasformata in tragedia. Un ragazzo di 13 anni è deceduto in Ohio, Stati Uniti, dopo aver ingerito numerose compresse di un antistaminico da banco per provocarsi allucinazioni. La sfida in questione è denominata “Benadryl Challenge”. Non è un fenomeno recente. Nel 2020, la Food and Drug Administration americana (l’equivalente della nostra Agenzia del farmaco) aveva già lanciato un avvertimento sui rischi di tale sfida e ora ha annunciato un’indagine per determinare se ci sono stati altri casi simili.

La vicenda è stata riportata da Cnn e ABC 6, con i fatti che risalgono al 12 aprile scorso e la vittima è Jacob Stevens Greenfield. Il giovane è deceduto in ospedale dopo quasi una settimana di ricovero. “Farò tutto il possibile per evitare che un altro bambino passi attraverso questo”, ha dichiarato in lacrime la nonna di Jacob, Dianna Stevens, ad ABC 6.

Sembra che l’adolescente abbia assunto le compresse mentre un amico lo riprendeva. Il sovradosaggio dell’antistaminico può causare “gravi problemi cardiaci, convulsioni, coma o addirittura la morte”, aveva avvertito la Food and Drug Administration statunitense, ma l’allarme è stato ignorato.

La famiglia del ragazzo ora richiede restrizioni nella vendita di farmaci da banco e maggior rigore a TikTok, che tuttavia si difende: “Proibiamo e rimuoviamo rigorosamente i contenuti che promuovono comportamenti pericolosi, considerando la sicurezza della nostra community come priorità. Non abbiamo mai riscontrato questo tipo di tendenza dei contenuti sulla nostra piattaforma e abbiamo bloccato le ricerche per anni per scoraggiare il comportamento imitativo. Il nostro team di 40.000 professionisti della sicurezza lavora per eliminare le violazioni delle nostre Linee guida della community e incoraggiamo la nostra community a segnalare qualsiasi contenuto o account che desta preoccupazione”.