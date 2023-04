“È venuta a mancare sotto il mio sguardo”: Paolo Brosio, l’addio straziante alla madre Anna.

Paolo Brosio è affranto per la recente perdita dell’amata madre, Anna Marcacci Brosio. La donna aveva appena festeggiato il suo 102° compleanno il 7 aprile, e purtroppo era stata ricoverata all’Ospedale Versilia per complicazioni di salute solo pochi giorni prima. Alla fine è stata trasferita al San Camillo di Forte dei Marmi.

Ultime notizie su Mattino 5 – la triste scomparsa della madre di Paolo Brosio, Anna, avvenuta poche ore fa. Federica Panicucci ha espresso il suo cordoglio, abbracciando Paolo, prima di mandare in onda un servizio sulla Madonna di Trevignano e sulla (presunta) veggente Gisella Cardia. Ricordiamo Anna con affetto e mandiamo le nostre più sentite condoglianze a Paolo e alla sua famiglia.

Ho assistito alla straziante scomparsa dell’amata madre di Paolo Brosio, Anna.

Paolo Brosio ha raccontato a Il Tirreno l’angoscia insopportabile vissuta durante gli ultimi momenti di mamma Anna, che era diventata una celebrità grazie a Quelli che il calcio e ai numerosi spot pubblicitari girati con il figlio. Ha assistito alla sua morte “al telefono, in videochiamata”.

Paolo Brosio ha raccontato a Il Tirreno di non essersi mai allontanato dalla moglie nell’ultimo periodo, se non per un inevitabile viaggio a Brescia per organizzare la costruzione di un pronto soccorso a Medjugorje. Poi ha ricevuto una telefonata che lo informava che la moglie si era aggravata e stava molto male. Ha trovato il tempo per una videochiamata per parlare con lei un’ultima volta e poco dopo è deceduta.

Sono sopraffatta dal dolore per la perdita della mia amata madre, nonna, amica e maestra di vita. Ha lasciato un’impronta duratura su di me, insegnandomi il potere della preghiera e della carità. Grazie alla sua fede, mi ha salvato in più di un modo. Le darò l’ultimo saluto venerdì alle 15 nella chiesa di Vittoria Apuana, a Forte dei Marmi, per il suo funerale.