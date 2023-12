Durante il giorno di Santo Stefano, gli agenti della Polizia di Stato presso la Polizia Stradale di Padova sono stati testimoni di una situazione allarmante in autostrada. Durante le attività di controllo della velocità, hanno individuato un conducente che stava viaggiando a una velocità estremamente pericolosa ben oltre i limiti di velocità consentiti dalla legge.

Velocità Sfrenata

Il conducente in questione stava guidando la sua Bmw con targa prova tedesca a una velocità incredibile di 204 chilometri all’ora, su un tratto dell’Autostrada A4, nelle vicinanze dell’Area di Servizio di Limenella Est. Questo superava di gran lunga il limite di velocità consentito di 130 km/h. Le sanzioni previste per superare di oltre 60 km/h il limite di velocità includono il ritiro immediato della patente di guida.

Sicurezza Compromessa

I poliziotti hanno agito prontamente per garantire che l’alta velocità non costituisse un pericolo immediato per il conducente o per gli altri utenti della strada. Hanno fermato l’auto a circa 30 chilometri di distanza dal punto in cui è stata registrata la violazione.





Durante il controllo, è emerso che l’autista era un cittadino albanese di 25 anni e che stava viaggiando con altre tre persone a bordo, tra cui una bambina di appena 4 anni. Sorprendentemente, la piccola non era seduta su un seggiolino e non aveva la cintura di sicurezza allacciata.

In questo caso, oltre al ritiro della patente per eccesso di velocità, l’autista è stato sanzionato per la mancata sicurezza della bambina. Situazioni come queste ci ricordano quanto sia fondamentale rispettare i limiti di velocità e adottare tutte le misure di sicurezza necessarie, specialmente quando viaggiamo con bambini a bordo. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti.