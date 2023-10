In questa settimana si è parlato molto di lei, ma chi è Jasmine Rotolo? Età, fidanzato, figlia, intervista

Sfondo Musicale e Familiare

Jasmine Rotolo è una cantante che ha attirato l’attenzione del pubblico grazie alla sua partecipazione a “Tale e quale Show” su Rai 1. Nata in una famiglia di artisti, Jasmine ha dimostrato fin da giovane un forte interesse per la musica. La sua madre, Stefania Rotolo, era una rinomata cantante e conduttrice, mentre il padre, Tyrone Harris, un talentuoso sassofonista. Tuttavia, la mancata riconoscenza della paternità da parte di Harris ha lasciato un segno nella vita di Jasmine.

La Carriera Musicale di Jasmine

Esordi e Collaborazioni

La carriera musicale di Jasmine ha avuto inizio nel 1997 con il gruppo Sottotono, dando vita a brani come ‘Solo lei ha quel che Voglio’ e ‘Dimmi di sbagliato che C’è.’ La collaborazione con i membri del gruppo, Tormento e DJ Fish, ha posto le basi per la sua carriera futura. In seguito, ha avuto l’opportunità di lavorare con l’acclamato cantante Renato Zero, partecipando ai suoi tour nel 2004, 2006 e 2007.

Singoli e Album

Nel 2006, Jasmine ha rilasciato alcuni singoli di successo tra cui ‘Nell’Angolo’ in collaborazione con Renato Zero. Questa traccia ha ricevuto apprezzamenti sia dal pubblico che dalla critica, consolidando la sua posizione nell’industria musicale italiana.

Vita Personale

Passato e Presente Sentimentale

Nonostante la sua presenza nel mondo dello spettacolo, Jasmine mantiene un basso profilo riguardo alla sua vita privata. Non sono disponibili informazioni relative al suo stato sentimentale o a possibili figli, rendendo questa area della sua vita un mistero.

Ritorno al Palcoscenico

Con l’annuncio della sua partecipazione a “Tale e quale Show”, i fan sono entusiasti di vedere Jasmine Rotolo tornare sul palcoscenico. Questa nuova avventura promette di riportare la cantante sotto i riflettori, offrendo al pubblico un’altra opportunità per apprezzare il suo talento musicale.