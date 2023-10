In questa settimana si è parlato molto di lui, ma chi è Alex Belli? Età, ex moglie, compagna, figli e Biografia

Alex Belli, noto ai più come Alessandro Gabelli, sta guadagnando popolarità tra il pubblico televisivo grazie alla sua recente partecipazione al programma “Tale e Quale Show” 2023 condotto da Carlo Conti. Tuttavia, c’è molto di più nella vita di Alex oltre alla sua carriera televisiva. Scopriamo insieme alcuni dettagli sulla sua vita personale e professionale.

Vita Personale

Relazioni Passate e Presenti

Alex, un affascinante attore italiano di 40 anni, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Nel 2013, sposò la modella slovacca Katarina Raniakova, ma purtroppo la loro unione finì nel 2017. Dopo la separazione, Alex iniziò una relazione con Mila Suarez, che non portò al lieto fine.

Attualmente, l’attore condivide la sua vita con Delia Duran. I due si sono sposati il 26 giugno 2021 e, sebbene al momento non abbiano figli, hanno espresso il desiderio di ampliare la loro famiglia in futuro.

Carriera

Dagli Inizi come Modello all’Atto Televisivo

Prima di farsi un nome nel mondo della televisione, Alex Belli ha calcato le passerelle per marchi di moda di alto profilo come Gianfranco Ferrè e Giorgio Armani, esibendosi nelle capitali della moda: New York, Parigi e Londra.

La sua transizione verso la recitazione avvenne con un ruolo nella serie televisiva CentoVetrine, che gli aprì le porte ad altre opportunità televisive. Ha partecipato a programmi come Ballando con le Stelle, L’Isola dei Famosi, Caduta Libera, Detto Fatto Night e Avanti un altro. Nel 2021, ha anche preso parte al Grande Fratello Vip 6.

Partecipazione a Tale e Quale Show 2023

La partecipazione di Alex a Tale e Quale Show 2023 ha offerto al pubblico un’altra faccia del suo talento, dimostrando la sua versatilità non solo come attore ma anche come performer sul palco.

