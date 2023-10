Si parla molto di lei, ma chi è Maria Teresa Ruta? Età, marito, compagna e figlia

Un’Icôna Televisiva: Chi è Maria Teresa Ruta?

Maria Teresa Ruta, nota conduttrice televisiva e showgirl, è un volto amato del piccolo schermo italiano. Nata a Torino il 23 aprile 1960, ha condotto programmi iconici come “La Domenica Sportiva” e “Giochi senza frontiere”, consolidando la sua posizione nell’industria televisiva.

Biografia in Breve

Nome completo: Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta Data di Nascita: 23 aprile 1960

23 aprile 1960 Luogo di Nascita: Torino

Torino Professione: Conduttrice televisiva e showgirl

Conduttrice televisiva e showgirl Altezza: 1,72 m

1,72 m Peso: 54 kg

54 kg Segno Zodiacale: Toro

Toro Profilo Instagram: @mariateresaruta

Percorso Professionale

L’inizio della sua carriera risale al 1978, alternando il lavoro a teatro a Torino con quello di fotomodella e attrice a Roma. Negli anni ’80 e ’90, Maria Teresa Ruta ha condotto vari programmi televisivi, consolidando la sua popolarità. Tra i più noti, “La Domenica Sportiva”, “Lo Zecchino D’Oro”, “Giochi senza frontiere” e “Uno Mattina”.

Carriera Recente

Nel nuovo millennio, Maria Teresa ha continuato a essere una presenza costante in TV, partecipando a programmi come “L’Isola dei Famosi”, “Pechino Express” e “Grande Fratello Vip 5”. Nel 2022, ha partecipato a “Back to School”, e nel 2023 è tra i concorrenti di “Tale e Quale Show”.

Vita Privata: Famiglia e Relazioni

Nel 1987, Maria Teresa sposa il conduttore e giornalista sportivo Amedeo Goria, con cui ha due figli, Guendalina e Gianamedeo. Dopo la separazione nel 1999, dal 2006 condivide la vita con il fisioterapista Roberto Zappulla, diventando sua moglie nel 2015.

Maria Teresa Ruta su Instagram

Per gli amanti dei social, Maria Teresa Ruta è attiva su Instagram con quasi 40 mila follower. Il suo profilo è un mix di momenti personali, lavorativi e divertenti, offrendo un glimpse nella sua vita quotidiana.

Maria Teresa Ruta e “Tale e Quale Show”

Nella nuova edizione di “Tale e Quale Show”, Maria Teresa si cimenta in imitazioni sfidando la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Un’occasione per rivedere la carismatica conduttrice in un contesto diverso e divertente.

Concorrenti e Performance

Maria Teresa Ruta si mette in gioco insieme ad altri talenti nel famoso show di imitazioni, con performance che spaziano da Sylvie Vartan a Gigliola Cinquetti, evidenziando ancora una volta la sua versatilità e carisma sul palco.

Ogni settimana, il pubblico aspetta con ansia di vedere quale sarà la prossima sfida che Maria Teresa affronterà, rendendo “Tale e Quale Show” un appuntamento televisivo imperdibile.