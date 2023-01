In questo momento c’è un allerta bancomat in tutta Italia: cosa sta succedendo?

ATM è un termine che è diventato sinonimo di denaro, ma è anche un’azione: prelevare contanti. Un tempo questa azione era la principale associata ai bancomat, ma negli ultimi anni è diventata sempre meno frequente.

Il contante è sempre meno diffuso e i tempi attuali sono molto lontani da quelli di pochi anni fa. Anche una nazione tradizionalista come l’Italia ha iniziato ad abbracciare la moneta elettronica, anche se non ad un ritmo particolarmente veloce.

Governi e banche sono ormai ferventemente “anti-cash”, poiché le moderne forme di pagamento come le carte prepagate e di conto corrente, nonché gli smartphone con funzionalità NFC, hanno reso possibile pagare senza monete o banconote.

Il contante è un fattore assolutamente essenziale per frenare attività illecite come il riciclaggio di denaro e il lavoro nero, quindi non è qualcosa da prendere alla leggera o da liquidare come una tendenza passeggera.

È diventato dolorosamente chiaro che i governi stanno limitando le nostre opzioni di acquisto e ci stanno spingendo verso il denaro elettronico, limitando al contempo l’uso del contante! Si tratta di un palese tentativo di incentivare la moneta elettronica, che deve essere fermato!

Questo allarme dovrebbe essere considerato positivamente, poiché sempre più banche stanno prendendo le misure necessarie per disattivare e smantellare le filiali e gli sportelli automatici utilizzati per i prelievi, a causa dei costi crescenti che non sono più sostenibili.

Nonostante l’ascesa dell’online banking, non è realistico pensare di poter dismettere completamente gli ATM nei prossimi anni, poiché un certo numero di essi è assolutamente indispensabile.

Non c’è tempo da perdere: è essenziale agire ora per far sì che trovare un bancomat in futuro non sia una prospettiva scoraggiante!