Avete argento 800 in casa? Qual è il suo valore?

L’argento è stato per secoli un simbolo di prestigio e valore, secondo solo all’oro. Condivide molte delle stesse qualità ed è ancora più malleabile. L’argento 800 è una delle forme più ricercate di argento.

Cosa significa 800? L’argento, l’oro e molti altri metalli preziosi sono troppo fragili o non abbastanza durevoli per essere utilizzati senza un adeguato processo di raffinazione, che per l’argento e l’oro comporta la formazione di leghe.

La lega d’argento 800 è un’incredibile combinazione di due metalli che crea un materiale potente e malleabile. Questa lega è composta per l’80% da argento puro, il che la rende una scelta perfetta per la produzione di argenteria, strumenti chirurgici e monete. Per i lingotti si può utilizzare l’argento di purezza più elevata, ovvero il 999.

L’accattivante argento “puro” è disponibile in tre dimensioni notevoli: 999, 925 (il celebre sterling, la scelta più popolare per i gioielli) e 800, facilmente identificabile grazie alla sua marcatura, che di solito presenta un “800” racchiuso in un ovale.

L’argento può non essere prezioso come l’oro, ma è ancora incredibilmente importante, soprattutto oggi che il suo valore sta salendo alle stelle!

La media attuale è di ben 800 euro al chilogrammo di argento, anche se il prezzo può variare a seconda della quantità di metallo disponibile e dell’acquirente. Nelle prossime settimane il prezzo potrebbe aumentare, poiché l’argento e gli altri metalli preziosi sono molto sensibili alla domanda del mercato.

Il 2023 si preannuncia un anno incredibilmente eccitante per l’argento, con gli analisti che prevedono che nei prossimi mesi il suo valore potrebbe salire fino all’incredibile cifra di 430 euro al chilo! È un’opportunità che non si può perdere!