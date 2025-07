Luis Diaz, calciatore del Liverpool, è stato criticato per aver partecipato a eventi festivi in Colombia mentre si svolgeva il funerale di Diogo Jota in Portogallo

La scelta di Luis Diaz di non essere presente al funerale di Diogo Jota e di suo fratello, tragicamente scomparsi in un incidente stradale, ha generato un acceso dibattito tra i tifosi e gli appassionati di calcio. L’attaccante colombiano si trovava in Colombia per impegni commerciali con alcuni sponsor e, nelle stesse ore, è stato immortalato mentre partecipava a momenti di festa, ballando e divertendosi. Le immagini sono diventate virali sui social media, suscitando indignazione e numerose critiche.





La cerimonia funebre si è svolta in Portogallo e ha visto la partecipazione di molti giocatori e personalità legate al mondo del calcio. Tra i presenti c’erano Cristiano Ronaldo, Ruben Neves e Joao Cancelo, che nonostante gli impegni nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, hanno trovato il tempo per rendere omaggio ai due giovani scomparsi. L’assenza di Luis Diaz, invece, ha sollevato interrogativi e polemiche, soprattutto perché tra lui e Diogo Jota c’era un rapporto di amicizia molto stretto.

Nei giorni difficili del rapimento del padre di Luis Diaz, era stato proprio Diogo Jota a mostrargli solidarietà dedicandogli un gol e sollevando al cielo la maglietta del colombiano. Questo gesto aveva sottolineato il forte legame tra i due compagni di squadra. Tuttavia, la mancata presenza di Diaz al funerale ha lasciato molti tifosi del Liverpool perplessi e delusi. Nonostante il calciatore abbia espresso il suo cordoglio sui social media, in molti ritengono che avrebbe dovuto fare uno sforzo per essere presente personalmente.

Total falta de empatía de Luis Díaz. Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025



Le immagini che lo ritraggono mentre balla in Colombia hanno alimentato ulteriormente le critiche. Il calciatore stava rispettando degli accordi commerciali con alcuni sponsor, apparentemente improrogabili, ma per molti questa motivazione non è stata sufficiente a giustificare la sua assenza. La reazione sui social media è stata immediata: numerosi utenti hanno espresso il loro disappunto, sottolineando come il rispetto per un lutto dovrebbe prevalere su qualsiasi impegno professionale.

La sorella di Cristiano Ronaldo ha voluto commentare la situazione, ricordando un episodio simile legato ai funerali del padre del campione portoghese. In un post sui social ha scritto: “Siete vergognosi. Ricordatevi cosa successe ai funerali di papà”, facendo riferimento alle critiche ricevute in passato dalla sua famiglia.

La vicenda ha evidenziato una frattura tra il comportamento personale e le aspettative pubbliche nei confronti dei calciatori, spesso visti come modelli da seguire anche al di fuori del campo. Mentre alcuni difendono la scelta di Luis Diaz, sottolineando che gli impegni contrattuali possono essere difficili da modificare, altri ritengono che il rispetto per un amico e compagno di squadra scomparso dovrebbe essere prioritario.

La partecipazione al funerale di Diogo Jota è stata percepita come un momento importante per la comunità calcistica, soprattutto per i giocatori del Liverpool. La presenza di figure come Ruben Neves e Joao Cancelo, nonostante fossero impegnati in competizioni internazionali, ha dimostrato quanto fosse significativo il legame con i due giovani scomparsi. Per molti tifosi, l’assenza di Luis Diaz è stata vista come una mancanza di sensibilità e rispetto.