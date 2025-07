Mistero a Manciano: trovato morto un 35enne nell’androne di un palazzo. L’uomo era seminudo e bagnato, spariti soldi e telefono. Indagini in corso

Un tragico episodio scuote la comunità di Manciano, piccolo comune in provincia di Grosseto, dove questa mattina, domenica 6 luglio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Juri Frullatori, 35 anni, residente del luogo. Il ritrovamento è avvenuto nell’androne di un palazzo e ha subito destato sospetti per le circostanze insolite che circondano la morte del giovane.





Il corpo è stato scoperto da un condomino alle prime luci dell’alba, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per Frullatori non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti i carabinieri per avviare le indagini, che si presentano particolarmente complesse. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, il cadavere non mostrava segni evidenti di lesioni esterne, ma la situazione rimane avvolta nel mistero.

Le autorità hanno disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso e stabilire l’orario preciso della morte. Al momento, gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del giovane attraverso testimonianze e immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, nella serata di sabato Juri Frullatori aveva informato la madre, con cui viveva, che sarebbe uscito per recarsi al bar del paese e che sarebbe tornato a casa poco dopo. Tuttavia, non ha fatto ritorno e il suo telefono cellulare, insieme ai soldi che aveva con sé, risulta scomparso.

Un dettaglio particolarmente inquietante è legato alle condizioni in cui il corpo è stato trovato: Frullatori indossava solo dei pantaloncini corti ed era completamente bagnato, come se gli fosse stata gettata dell’acqua addosso. Gli investigatori non escludono che la morte possa essere avvenuta in un luogo diverso e che il corpo sia stato successivamente trasportato nell’androne del palazzo.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è anche quella di una festa privata alla quale il giovane potrebbe aver partecipato sabato sera. Tuttavia, al momento non ci sono conferme su questo elemento, e le indagini proseguono per verificare ogni dettaglio utile a chiarire la dinamica dei fatti.

Il caso è seguito dai carabinieri di Manciano, sotto la direzione della Procura di Grosseto, che sta coordinando tutte le attività investigative. Gli agenti stanno ascoltando persone che conoscevano o frequentavano Frullatori per raccogliere informazioni utili. L’obiettivo è capire se ci siano stati incontri o eventi significativi nelle ore precedenti alla sua morte.

La comunità di Manciano è sotto shock per quanto accaduto. Il giovane era conosciuto nel paese e la notizia della sua tragica scomparsa ha lasciato tutti increduli. L’assenza di segni evidenti di violenza sul corpo e le circostanze insolite legate al ritrovamento rendono il caso particolarmente complicato.

Gli inquirenti stanno anche analizzando i possibili collegamenti tra la sparizione del telefono e dei soldi e le modalità della morte. Non si esclude alcuna pista, dal coinvolgimento di terze persone a un possibile incidente. Le prossime ore saranno cruciali per fare luce su questa vicenda.

La Procura ha sottolineato l’importanza dell’autopsia nel fornire risposte definitive sulle cause del decesso. Solo dopo gli esiti degli esami sarà possibile delineare un quadro più chiaro su quanto accaduto a Juri Frullatori.