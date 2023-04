“In terapia intensiva al San Raffaele”. Silvio Berlusconi di nuovo ricoverato

Una notizia devastante per Silvio Berlusconi! Le condizioni di salute dell’ex premier sono peggiorate ed è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale di Milano. Secondo quanto riportato da Leggo e dal Corriere della Sera, sarebbe attualmente ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiaca. Solo pochi giorni fa era stata disposta la sua dimissione dall’ospedale San Raffaele, ma le sue condizioni hanno subito una svolta drammatica.

Siamo profondamente preoccupati per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi, poiché è stato rivelato che i medici hanno ordinato il suo ricovero in terapia intensiva. Siamo in attesa di notizie sulla causa del suo trasferimento al San Raffaele, soprattutto dopo che il ricovero iniziale del 27 marzo sembrava aver risolto la situazione. Speriamo di ricevere maggiori informazioni nel prossimo futuro.

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono precarie e necessitano di cure intensive. Siamo profondamente preoccupati per il suo benessere e speriamo ardentemente in una rapida guarigione.

Tutti noi speriamo disperatamente che Silvio Berlusconi si riprenda al più presto! Il suo trasferimento nel reparto di terapia intensiva ha messo in allarme i suoi numerosi e affezionati sostenitori, e tutti attendiamo con ansia notizie sulle sue condizioni, che vengono monitorate di ora in ora. Fortunatamente è stato dimesso nel pomeriggio del 30 marzo ed è tornato a casa. Teniamolo nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere!

Berlusconi, che ha 86 anni, è stato recentemente portato in ospedale per alcuni esami medici. Quando ha lasciato l’ospedale milanese, ha salutato allegramente i giornalisti, senza dare alcun segno di malessere. Tuttavia, è stato successivamente rivelato che aveva avuto problemi cardiovascolari e si era presentato al San Raffaele con una crisi respiratoria. Il sito ufficiale di Leggo ha riferito che le sue condizioni sono stabili, ma si prevede che nel prossimo futuro verrà diffuso un bollettino medico per fare maggiore chiarezza sulla situazione.