Anticipazioni Chi l’ha visto? 5 aprile 2023: la storia di Raffaele Lioce, la scomparsa di Valter stasera in tv

Come ogni mercoledì degno di nota, l’appuntamento su Rai 3 è unico. Gli spettatori fedeli a Federica Sciarelli e al suo programma lo sanno bene. Ci riferiamo a Chi l’ha visto?, il format che da anni si dedica a segnalare persone scomparse o in difficoltà, delitti, misteri e casi irrisolti. Ecco le novità di stasera, mercoledì 5 aprile 2023.

Il caso dell’accumulatore seriale questa sera a Chi l’ha visto?

Secondo le anticipazioni nella puntata di stasera, in questo primo mercoledì di aprile, si discuterà dell’accumulatore seriale Raffaele Lioce, rinvenuto senza vita tra i suoi oggetti, accumulati nel tempo. Si partirà da questo episodio per mettere in luce coloro che affrontano lo stesso problema: molti si sono fatti avanti e hanno contattato il programma. C’è chi ha chiesto soccorso, chi non riesce a eliminare gli oggetti che hanno invaso la casa. È una situazione più comune di quanto si immagini.

La scomparsa di Valter

Ma non è tutto. Stasera su Rai 3 si parlerà anche della scomparsa di Valter, docente di italiano e storia ora in pensione. L’uomo è svanito senza lasciare traccia da Cadoneghe, in provincia di Padova. Come al solito, non mancheranno appelli, richieste di soccorso e segnalazioni di persone in gravi difficoltà.

Dove guardare le repliche

L’appuntamento con Chi l’ha visto? è fissato per stasera, mercoledì 5 aprile, intorno alle 21.20 su Rai 1. Il programma di Federica Sciarelli e Gianluca Nappo, scritto da Gian Pietro Fiore, curato da Serena Fazzina e Viviana Saita, è disponibile anche in streaming diretto sul sito Rai Play. Qui è possibile trovare gratuitamente tutte le repliche per rimanere aggiornati sulle vicende. E per sostenere chi è in difficoltà con quel meccanismo di solidarietà che è sempre in movimento.