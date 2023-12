Una notte devastante ha colpito Campobasso con un tragico incendio in contrada Colle Calcare che ha causato la perdita di un bambino di 9 anni. La famiglia coinvolta è stata gravemente colpita e ricoverata d’urgenza.

Una tragica notte ha scosso Campobasso quando un incendio improvviso ha travolto un’abitazione in contrada Colle Calcare, portando alla morte di un bimbo di soli 9 anni. L’incidente ha avuto luogo all’interno della loro casa, dove il denso fumo ha intrappolato il giovane, causandone il decesso. Sul luogo è intervenuto tempestivamente il corpo dei vigili del fuoco, che ha tentato inizialmente di rianimare il piccolo, purtroppo senza successo, prima di spegnere le fiamme. La madre del bambino e i suoi due fratellini, rispettivamente di 12 e 4 anni, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Rapido Intervento dei Soccorritori





L’incendio ha avuto inizio intorno all’una di notte, e la segnalazione del padre ha portato una rapida risposta da parte dei vigili del fuoco e degli operatori di soccorso. Hanno lottato strenuamente contro le fiamme e hanno compiuto ogni sforzo per salvare la vita del bambino, ma purtroppo non sono riusciti a evitarne la tragica fine.

Attualmente, le circostanze esatte che hanno scatenato l’incendio sono oggetto di indagine. La principale ipotesi al momento suggerisce un possibile cortocircuito come causa dell’incidente. Sul posto sono intervenute le autorità competenti, tra cui i carabinieri e il personale medico. Su disposizione del magistrato di turno, il corpo del bambino è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale ‘Cardarelli’ per eseguire un’autopsia, che fornirà dettagli cruciali per comprendere appieno questa tragica vicenda.