Un Tragedio a Caprara di Campegine

Una serata tranquilla si è trasformata in tragedia nella piccola frazione di Caprara di Campegine, situata nella pittoresca val d’Enza, provincia di Reggio Emilia. Poco dopo le 18:30, un incidente ha sconvolto la vita di molte persone, lasciando dietro di sé un bilancio terribile: due persone morte, tre ferite di cui una in condizioni gravi, e un autista in fuga che ha scioccato la comunità.

La Sequenza degli Eventi





Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, un camioncino stava trasportando un carico di impalcature lungo la Sp111, quando improvvisamente il carico è stato perso, cadendo sulla strada e colpendo violentemente diverse auto in transito. In uno di questi veicoli si trovavano due persone, entrambe tragicamente decedute sul colpo.

Le Ricerche per Trovare il Conducente Fuggito

Una delle particolarità di questa tragedia è la fuga dell’autista del camioncino coinvolto nell’incidente. Dopo lo schianto, anziché prestare soccorso alle vittime, l’autista ha deciso di scappare dalla scena, suscitando rabbia e indignazione tra i testimoni oculari e le autorità locali.

Al momento, sono in corso intense ricerche per individuare il conducente fuggito e portarlo davanti alla giustizia. Si tratta di un elemento cruciale per comprendere le circostanze esatte dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Le Vittime e i Feriti

I due deceduti nell’incidente erano a bordo di una delle auto colpite dalle impalcature cadute dal camioncino. La tragedia ha colpito duramente le loro famiglie e la comunità di Caprara di Campegine. Nel frattempo, i tre feriti, di cui uno in condizioni gravi, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove stanno ricevendo le cure necessarie.