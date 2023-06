Incidente di Roma: Le frasi sconvolgenti dei genitori degli youtuber della Lamborghini dopo la tragica morte di Manuel - Controcopertina

La tragica morte di Manuel, un bambino di soli 5 anni, nell’incidente stradale che ha coinvolto gli youtuber della Lamborghini, ha scosso profondamente l’intera Italia. Oltre all’orrore dell’accaduto, sono emerse delle frasi sconvolgenti pronunciate dai genitori degli youtuber coinvolti. Il dirigente dell’asilo frequentato da Manuel ha rivelato dettagli agghiaccianti sul modo in cui i genitori hanno rassicurato i propri figli in un momento così tragico.

Il contesto dell’incidente

Per coloro che non sono a conoscenza dei fatti, ecco cosa è accaduto. Alcuni famosi creatori di contenuti per i social media, noti come TheBorderline, stavano partecipando a una sorta di sfida. Durante una diretta interminabile, forse con l’intento di stabilire un nuovo record di durata, la Lamborghini Ursus con a bordo quattro amici youtuber e tiktokker, è piombata violentemente sulla Smart della madre di Manuel.

Le frasi sconvolgenti dei genitori degli youtuber della Lamborghini

Il piccolo Manuel è tragicamente deceduto a soli 5 anni, suscitando un’indignazione diffusa prima a Roma e poi in tutta Italia. Una donna, amica della madre di Manuel, ha dichiarato ai giornalisti: “Ho svoltato prima da quella strada, Elena era dietro di me con la sua Smart. Sono riuscita a salvarmi per un secondo, poi ho percepito l’aria che si spostava. E ho sentito quell’orribile schianto.”

All’arrivo dei genitori dei quattro youtuber, i testimoni hanno raccontato ciò che è successo. “Abbiamo sentito che rassicuravano i figli”, ha affermato Valerio, il dirigente dell’asilo frequentato da Manuel. “Ripetevano loro che era solo una bravata e che tutto si sarebbe risolto. Parole che hanno sconvolto tutti e che ora mettono in discussione non solo i figli, ma anche i genitori.”

Poco dopo, Vito Lo Iacono, uno degli occupanti dell’auto, ha dichiarato sui social media: “Non ero io al volante”. Tuttavia, pochi giorni prima del video che ha causato la morte di Manuel, lo stesso Vito prendeva in giro le Smart definendole “macchine da 300 euro”. L’opinione pubblica tende a colpevolizzare i ragazzi, mentre gli youtuber puntano il dito verso la madre, affermando che ha effettuato una manovra rischiosa. Solo gli accertamenti delle autorità e il processo potranno fare chiarezza su quanto accaduto e sulle responsabilità coinvolte.