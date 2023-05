Incidente durante le operazioni di soccorso in Emilia Romagna: elicottero precipita - Controcopertina

Un tragico incidente si è verificato oggi, sabato 20 maggio, in Emilia Romagna. Durante le operazioni di soccorso in seguito all’alluvione, un elicottero è precipitato nella località Belricetto di Lugo, provincia di Ravenna. Nonostante l’impatto, fortunatamente tutte e quattro le persone a bordo sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Le prime informazioni suggeriscono che l’elicottero abbia tentato un atterraggio di emergenza a causa delle avverse condizioni meteorologiche.

Nessuna vittima nell’incidente

La Prefettura di Ravenna ha confermato che non ci sono state vittime tra le quattro persone a bordo dell’elicottero.

L’elicottero precipitato è stato soccorso dall’unico elicottero HSR/HEMS della Regione Emilia-Romagna, proveniente dalla Base di Pavullo nel Frignano, e da un elicottero di Eliravenna da Cesena.

Dettagli sull’incidente

Secondo le prime informazioni, l’elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza a causa delle avverse condizioni meteo.

Due dei quattro feriti riportati sono in condizioni gravi.

I vigili del fuoco hanno prontamente estratto le persone a bordo dalle lamiere dell’elicottero.

Conclusion: L’incidente dell’elicottero durante le operazioni di soccorso in Emilia Romagna ha causato grande preoccupazione, ma fortunatamente nessuna vita è stata persa. Le persone coinvolte sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Gli sforzi dei soccorritori e dei vigili del fuoco sono stati fondamentali per salvare le persone coinvolte nell’incidente. Le indagini continueranno per determinare le cause esatte dell’incidente. La nostra solidarietà va a coloro che sono stati coinvolti e alle loro famiglie.