Incidente fatale, vittime di 23 e 60 anni: Due lavoratori investiti e uccisi mentre spingevano l'auto in panne - Controcopertina

Un incidente fatale a Simbario

Nella notte, a Simbario, provincia di Vibo Valentia, si è verificata una tragedia che ha portato alla perdita di due vite. Bruno Vavalà, un giovane di 23 anni, e Nicola Callà, un uomo di 60 anni, sono stati travolti e uccisi mentre spingevano la loro auto in panne su un viadotto. L’incidente è avvenuto poco dopo le quattro del mattino lungo la Trasversale delle Serre, quando i due uomini stavano tornando a casa dopo aver terminato il loro turno come camerieri in un banchetto di nozze.

L’incidente mortale

I due lavoratori sono stati investiti da una vettura BMW mentre stavano spingendo la loro auto lungo il cavalcavia. L’impatto è stato violentissimo, tanto che il corpo di una delle vittime è stato recuperato sotto il cavalcavia stesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri per determinare le cause dell’accaduto.

Una tragedia che colpisce profondamente

Bruno e Nicola erano originari di Serra San Bruno, un piccolo comune dell’entroterra calabrese. Entrambi erano rispettati e apprezzati come lavoratori dedicati e legati alla loro comunità. Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di queste due persone speciali. Ha dichiarato che la comunità sarà unita nel lutto e nel sostegno alle famiglie colpite da questa tragedia.

Un segno di cordoglio e solidarietà

La città di Serra San Bruno proclamerà il lutto cittadino nel giorno delle esequie come segno di cordoglio e solidarietà verso le famiglie di Bruno e Nicola. In questo momento di grande tristezza, la comunità si unisce nel dolore per questa tragedia che ha lasciato un segno profondo in tutti noi. Le due vittime rimarranno nella memoria come grandi lavoratori e persone che hanno onorato la vita con i loro valori e principi.