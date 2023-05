Incidente mortale a Roma: due pedoni investiti e uccisi in diverse circostanze

Pedone investito e ucciso in Via Trionfale

Nella notte, un tragico incidente ha portato alla morte di un pedone in Via Trionfale, all’altezza del civico 8369. Nonostante i soccorsi prestati dalla polizia locale di Roma Capitale e dai medici del 118, l’uomo non ha avuto alcuna possibilità di sopravvivenza. Gli agenti stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Dettagli sull’investimento in Via Trionfale

Il violento impatto ha causato la morte immediata del pedone, un uomo di origini peruviane la cui identificazione è ancora in corso. Un uomo di 63 anni alla guida di una Daewoo Matiz è coinvolto nell’incidente, avvenuto intorno alle 00:50. Sottoposto agli accertamenti all’ospedale Gemelli, è risultato negativo all’alcol e al droga test. Le prime informazioni suggeriscono che la vittima potrebbe non aver attraversato sulle strisce pedonali.

Un altro incidente mortale a Torre Angela

Solo il giorno prima, un altro uomo di 47 anni ha perso la vita in un tragico incidente tra Torre Angela e Centocelle, intorno alle 5:30. L’incidente è avvenuto in Via Casilina, all’altezza di Via Walter Tobagi e dello store Mondo Convenienza.

Le circostanze dell’incidente a Torre Angela

Il pedone è stato travolto da un’automobile mentre attraversava la strada.

Nonostante i soccorsi del 118, l’uomo è morto sul colpo.

Gli agenti del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per effettuare i rilievi necessari.

Questi tragici eventi sottolineano l’importanza della sicurezza stradale e della prudenza sia da parte dei pedoni che degli automobilisti.