Incidente mortale sull'A14: Tir piomba sul cantiere e investe gli operai al lavoro - Controcopertina

Un tragico incidente stradale ha colpito l’autostrada A14 in Abruzzo, causando la morte di un autista di camion e ferendo otto operai. Il veicolo pesante ha improvvisamente invaso un cantiere stradale, travolgendo tutto ciò che si trovava sulla sua traiettoria prima di schiantarsi contro un altro tir fermo. Scopri i dettagli di questa tragedia che ha scosso la provincia di Chieti.

Un impatto devastante che lascia un morto e otto feriti nel cantiere di Torino di Sangro

Il camionista del mezzo pesante non ha avuto scampo quando il suo veicolo ha proseguito per diversi metri all’interno del lungo cantiere di Torino di Sangro, finendo per schiantarsi contro un rimorchio fermo protetto da barriere in cemento. Questo tragico incidente, avvenuto sull’autostrada A14, ha lasciato dietro di sé un bilancio spaventoso: un morto e otto feriti.

Una tragedia inaspettata sul cantiere stradale dell’A14 in Abruzzo ha scosso profondamente la comunità. Un camion, che procedeva in direzione nord, è improvvisamente piombato sul cantiere, travolgendo tutto ciò che gli si è parato davanti. L’incidente si è concluso con un impatto mortale contro un altro tir fermo, provocando la perdita di una vita e causando gravi ferite a otto persone.

Questo drammatico evento ha avuto luogo nella notte di giovedì, tra le uscite di Vasto Nord e Val di Sangro, in direzione di Pescara, nel comune di Torino di Sangro, provincia di Chieti. Il cantiere notturno era allestito per lavori stradali e, per ragioni ancora da accertare, il camion ha ignorato lo scambio di corsia predisposto per la sicurezza dei lavoratori stradali, investendoli a velocità sconcertante.

Il camion ha continuato la sua corsa per diversi metri lungo il cantiere, finendo per collidere violentemente con un rimorchio fermo. Sopra il rimorchio erano caricate alcune barriere in cemento, le quali non hanno potuto fare nulla per evitare la tragedia. L’autista del camion, un uomo di 45 anni, è deceduto sul colpo, mentre suo figlio, che viaggiava con lui nella cabina del mezzo, è rimasto miracolosamente illeso.

Gli otto feriti sono tutti operai che si trovavano sul cantiere della A14 al momento dell’incidente. Fortunatamente, sono stati tempestivamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ambulanza verso gli ospedali di Vasto, Pescara e Chieti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area, mentre la Polizia autostradale si è occupata dei rilievi del caso. Il tratto stradale è rimasto chiuso per tutta la notte, riaprendo solo alle 7:30 del mattino per consentire la ripresa del traffico.

I tecnici di Autostrade per l’Italia sono giunti sul posto per analizzare la situazione. Secondo la società, il cantiere era debitamente segnalato e si trattava di un’area di lavoro notturna destinata a ordinarie attività di manutenzione della pavimentazione. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte della Polizia Stradale, tuttavia, dalle prime ricostruzioni, sembra che il camion abbia invaso l’area di cantiere senza segni di frenata, impattando contro un secondo veicolo posto a protezione dei lavoratori. Purtroppo, l’autista del camion coinvolto nell’incidente ha perso la vita.

Questo tragico incidente sull’A14 ha lasciato un segno indelebile nella provincia di Chieti. L’autostrada si è trasformata in uno scenario di dolore e disperazione, con un morto e numerosi feriti. La comunità locale si unisce nel cordoglio per la vittima e si augura una pronta guarigione per coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente. Le autorità competenti stanno indagando per determinare le cause esatte di questo dramma stradale e prendere le misure necessarie per evitare che simili tragedie si ripetano in futuro.