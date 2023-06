Incidente, Sultan Ramadani senza patente: tragica scoperta sul fidanzato di Vittoria a Temptation Island - Controcopertina

Un tragico incidente ha sconvolto la vita di Martina Mazza e ha rivelato una verità sconcertante su Sultan Ramadani, il fidanzato di Vittoria, una delle coppie di Temptation Island. Mentre guidava a una velocità folle di 210 km/h, Sultan Ramadani ha causato un terribile incidente che ha provocato la morte di due persone e il ferimento di tre giovani.

Un passato senza patente

Emergono dettagli scioccanti sulla vita di Sultan Ramadani. Nonostante abbia guidato con una supercar già sequestrata in precedenza, non ha mai ottenuto la patente di guida. Inoltre, è emerso che Sultan Ramadani è stato denunciato ben tre volte per aver guidato senza patente. Nonostante queste denunce, è riuscito a riavere la sua auto sequestrata.

Precedenti preoccupanti

Sultan Ramadani aveva un passato turbolento anche prima dell’incidente. Era stato condannato dal tribunale dei minorenni per lesioni e porto di oggetti atti ad offendere, oltre ad aver ricevuto denunce per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti. Questo tragico incidente rivela una volta di più i pericoli di un comportamento imprudente e senza patente.

La tragica scoperta su Sultan Ramadani

L’incidente ha causato la morte di Martina Mazza, una giovane madre di 32 anni. Sultan Ramadani ha invaso la corsia opposta a una velocità sconsiderata, collidendo con la vettura di Martina, guidata da sua sorella Alessia. La Polizia locale di Pesaro e Pian Del Bruscolo ha rivelato che Sultan Ramadani non aveva mai conseguito la patente di guida e era stato denunciato tre volte per questa ragione. La sua condotta imprudente ha portato a conseguenze tragiche e irreversibili.

Una serie di eventi scioccanti

La fuga spericolata di Sultan Ramadani ha coinvolto anche un’auto della polizia che ha cercato di fermarlo per un controllo. Nonostante i tentativi di inseguimento, Sultan Ramadani ha accelerato ulteriormente, raggiungendo velocità estreme. Ha effettuato una serie di sorpassi pericolosi, finendo per collidere violentemente con la vettura di Martina Mazza. L’impatto è stato così violento da far ribaltare e finire nell’area circostante.

Gravi conseguenze

Oltre alla tragica morte di Martina Mazza, altre tre persone hanno riportato gravi ferite nell’incidente. Uno dei passeggeri della vettura di Sultan Ramadani, un complice albanese della stessa età, Alessia, una delle sorelle di Martina, e un loro amico di 27 anni sono rimasti gravemente feriti. Le vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Questo incidente mette in luce la pericolosità di guidare senza patente e di comportarsi in modo imprudente sulla strada. La tragedia che ha colpito Martina Mazza e la sua famiglia è un duro monito su come le azioni irresponsabili possano causare conseguenze irreparabili.