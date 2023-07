Incidente tragico fuori dall’ospedale: Auto investe il passeggino, bambina di 9 mesi muore

Una terribile tragedia si è consumata fuori dall’ospedale quando una potente BMW ha investito un passeggino, causando la morte di una bambina di soli nove mesi. La famiglia è stata sconvolta da questo incidente avvenuto il 21 giugno scorso. La piccola Mabli Cariad Hall ha perso la vita a causa di gravi lesioni cerebrali nonostante i tentativi disperati di salvarla. Questo triste evento ha lasciato una famiglia distrutta e una comunità colpita dal dolore.

La tragedia e l’inchiesta

L’incidente è avvenuto di fronte all’ingresso principale dell’ospedale Withybush di Pembrokeshire, come confermato dalla polizia che ha ricevuto una chiamata di emergenza alle 11:50 del mercoledì 21 giugno 2023. Il medico legale Paul Bennett ha espresso le sue più sincere condoglianze ai genitori di Mabli e ai suoi nonni, presenti all’apertura dell’inchiesta. È un momento difficile e tragico che nessuno avrebbe mai voluto affrontare.

La giovane vita spezzata

Mabli Cariad Hall era una bellissima bambina nata il 27 settembre 2022. Purtroppo, mentre si trovava nella sua carrozzina, è stata coinvolta in un tragico incidente che l’ha portata al pronto soccorso di Withybush e successivamente trasferita all’ospedale di Cardiff e al Bristol Children’s Hospital. Nonostante gli sforzi dei professionisti medici, la piccola Mabli ha perso la vita il 25 giugno 2023 alle 1:25 a causa di un grave trauma cranico. Questa notizia ha lasciato la famiglia devastata.

Il dolore dei genitori

I genitori di Mabli, Rob e Gwen Hall, sono distrutti per la perdita della loro preziosa bambina. Mabli era adorata da loro e dai suoi cinque fratelli, portando gioia nelle loro vite anche se per un breve periodo. La famiglia ricorderà sempre il suo dolce sorriso e i momenti trascorsi insieme a lei. In questo momento di lutto, vogliono ringraziare coloro che hanno cercato di aiutare e supportare la famiglia durante questa tragedia. Hanno espresso la loro gratitudine verso coloro che erano presenti all’incidente, i servizi di emergenza e il personale medico degli ospedali di Withybush, Cardiff e Bristol.

Conseguenze dell’incidente

L’autista della BMW coinvolta nell’incidente è stato ricoverato per i traumi subiti, mentre un’altra persona è rimasta ferita. Questo tragico evento avrà un impatto duraturo sulla vita di tutti coloro che sono stati coinvolti e lascia una comunità colpita dal dolore per la perdita di una giovane vita piena di potenziale.

L’incidente che ha portato alla morte di Mabli Cariad Hall è una terribile tragedia che ha scosso una famiglia e una comunità. Una vita innocente è stata spezzata in modo così tragico e prematuro. Il dolore dei genitori e dei loro cari è immenso, e la perdita di Mabli sarà sentita per sempre. In questo momento difficile, la comunità si unisce nel sostegno alla famiglia e nell’esprimere le proprie condoglianze. L’incidente serve anche come triste promemoria dell’importanza della sicurezza stradale e della protezione dei più vulnerabili nella società.