Quanto guadagnano i finalisti dell’Isola dei Famosi? Le cifre svelate

L’Isola dei Famosi si conferma uno dei reality show più apprezzati e discussi della televisione italiana, grazie alla sua formula che vede protagonisti VIP e volti noti immersi in un contesto selvaggio e pieno di sfide. Ogni stagione, i “naufraghi” affrontano prove fisiche e mentali sulle spiagge dell’Honduras, ma una delle curiosità più grande tra gli spettatori riguarda i compensi dei partecipanti e, in particolare, dei finalisti del programma. In questo articolo, analizzeremo le cifre relative ai cachet di concorrenti, finalisti, opinionisti e del conduttore.

Quanto guadagnano i concorrenti?

I compensi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi variano notevolmente in base alla notorietà del personaggio e alla sua abilità di negoziare un buon contratto. Generalmente, un naufrago può ricevere tra i 5.000 e i 10.000 euro a settimana. Tuttavia, i VIP più noti possono ottenere cifre decisamente superiori.





Per esempio, nel 2021, Elisa Isoardi guadagnò circa 15.000 euro a settimana, mentre nel 2018, Eva Henger arrivò a percepire fino a 50.000 euro a settimana. Nel 2016, Simona Ventura ricevette circa 800.000 euro per la sua partecipazione, secondo quanto riportato da Dagospia.

Nell’edizione del 2024, il partecipante con il cachet più alto sembra essere lo chef Joe Bastianich, noto al pubblico per il suo ruolo di giudice a MasterChef Italia. Questo evidenzia come la fama e la capacità di negoziazione possano influenzare drasticamente i compensi settimanali dei naufraghi.

Il compenso dei finalisti

Il montepremi finale dell’Isola dei Famosi è di 100.000 euro, ma metà di questa somma deve essere donata in beneficenza, lasciando al vincitore un guadagno netto di circa 50.000 euro. Questo importo si aggiunge al compenso settimanale accumulato durante la permanenza nel programma, permettendo ai finalisti di incrementare significativamente il loro guadagno complessivo.

Il compenso degli opinionisti e del conduttore

Anche gli opinionisti e il conduttore del programma ricevono compensi considerevoli. Vladimir Luxuria, che ha sostituito Ilary Blasi nella conduzione dell’edizione 2024, potrebbe arrivare a guadagnare circa 50.000 euro a puntata. Questo è un compenso notevole, soprattutto considerando che Vladimir ha partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, vincendo la sesta edizione con un montepremi di 200.000 euro.

Gli opinionisti, pur ricevendo somme inferiori rispetto al conduttore, ottengono comunque cifre elevate, generalmente intorno ai 10.000 euro a puntata. Questo sottolinea l’importanza del ruolo di chi commenta e anima le dinamiche del reality.

Le cifre dell’edizione 2024

Nell’edizione 2024, tra i naufraghi ancora in gara troviamo Alvina Verecondi Scortecci, Aras Senol, Artur Dainese, Edoardo Franco, Edoardo Stoppa, Karina Sapsai, Matilde Brandi e Samuel Peron. I compensi dei partecipanti variano, ma come già menzionato, lo chef Joe Bastianich è probabilmente il concorrente con il cachet più elevato.

La permanenza sull’isola non solo aumenta la visibilità dei concorrenti, ma consente loro di accumulare guadagni settimanali che, combinati con il montepremi finale per il vincitore, rappresentano un forte incentivo a restare in gara fino alla fine.