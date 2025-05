Una settimana fa, mio marito ed io, entrambi nella nostra settantesima decade, siamo tornati da una tanto attesa vacanza. Era la prima volta che trascorrevamo del tempo da soli dopo essere diventati nonni. Durante questo periodo, abbiamo riscoperto il nostro amore e il profondo legame che ci unisce, godendo di ogni attimo insieme. Ogni mattina ci svegliavamo alle 7, invece delle solite 5, e ci concedevamo pasti abbondanti a base di frutti di mare, oltre a lunghe passeggiate tranquille sulla spiaggia.



In uno di questi pomeriggi indimenticabili, mentre passeggiavamo, ci siamo fermati per scambiarci un bacio. Una giovane donna nelle vicinanze ha catturato quell’istante e ci ha mostrato la foto, che mi ha commossa profondamente.



Al nostro ritorno a casa, ho deciso di condividere la foto su Facebook. Con grande sorpresa, mia nuora ha commentato: “Come fa a sentirsi a suo agio mostrando il suo corpo rugoso in costume da bagno?! Inoltre, baciarsi a quella età è inappropriato.”



Sono rimasta sbalordita da questo commento. Ho fatto uno screenshot del suo messaggio, ma è stato rapidamente rimosso, suggerendo che desiderava comunicare privatamente. Sapevo di dover affrontare questa situazione con fermezza.



Così, ho scelto di rispondere pubblicamente per chiarire la mia posizione. Ho pubblicato un nuovo messaggio su Facebook:



“A coloro che potrebbero pensare che sia inappropriato per una donna settantenne indossare un costume da bagno e condividere un bacio con il proprio marito: l’amore non conosce età. Ogni ruga rappresenta la vita che abbiamo vissuto, l’amore che abbiamo condiviso e i ricordi che abbiamo creato. Sono fiera del mio corpo, del mio amore e della mia vita. Le critiche non intaccheranno la gioia che proviamo o i ricordi che costruiamo. Celebriamo l’amore in tutte le sue forme e a tutte le età.”



La reazione di amici e familiari è stata estremamente positiva, dimostrando che l’amore, la fiducia e la felicità non dovrebbero mai essere influenzati dall’età o dalle aspettative sociali.