Giulia Stabile incanta Cannes con piume e trasparenze: “L’abito è stato una sfida alle mie insicurezze”

Siamo abituati a vedere Giulia Stabile in sala prove, vestita con abiti comodi e sportivi tipici di una ballerina. Tuttavia, questa volta ha deciso di accantonare le sue consuete scarpette e tuta per mostrarsi sul red carpet di Cannes con un look raffinato. Ha partecipato all’undicesima serata della prestigiosa manifestazione cinematografica, giunta alla sua 78esima edizione e ormai prossima alla conclusione. La cerimonia di chiusura, con l’assegnazione della Palma d’Oro, si terrà sabato 24 maggio.





La vincitrice di “Amici” ha visto la sua carriera decollare nel mondo dello spettacolo, spaziando tra danza e televisione, e cimentandosi anche come conduttrice. Questo ruolo le ha consentito di mostrare al pubblico un lato più alla moda del suo carattere. A “Tu Si Que Vales” è sempre apparsa attenta alle ultime tendenze, con uno stile giovane e fresco che predilige. Tra i suoi outfit preferiti ci sono il total denim e la finta salopette, perfetti per una ventiduenne. Non ha esitato a osare con tocchi audaci, come un minidress di pelle color vino con gonna drappeggiata o un tubino con scollatura ampia. Anche a Cannes ha voluto lasciare il segno.

Per l’occasione, Giulia Stabile ha scelto un abito color blu cobalto, firmato da Alexandre Vauthier, abbinato a scarpe Le Silla. Questa tonalità elegante e sofisticata è ideale per una serata di gala, risultando chic ma anche decisa. Il look non smorza la naturale vitalità della ballerina, conosciuta per la sua energia sul palco. Lo styling è stato curato da Luigi D’Elia.

L’abito indossato da Giulia Stabile fa parte della collezione Haute Couture Autunno/Inverno 2022-23 di Alexandre Vauthier. Presenta un collo alto e una gonna di piume che gioca con le trasparenze sul corpetto. In passato, questo vestito è stato indossato anche da Kendall Jenner. Giulia lo ha completato con décolleté argentate e ha condiviso le foto su Instagram, ringraziando il team che si è occupato della sua immagine. Ha espresso gratitudine verso la Maison che ha realizzato l’abito, dichiarando: “Grazie per avermi fatto sentire speciale. È stato davvero meraviglioso vincere una sfida contro le mie insicurezze.”

Dopo la vittoria ad “Amici”, Giulia Stabile è diventata un’icona di stile. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo continua a evolversi tra danza e conduzione televisiva, permettendole di esplorare nuove sfide e di mostrare diverse sfaccettature della sua personalità. La sua apparizione a Cannes è solo l’ultima dimostrazione della sua capacità di stupire e affermarsi come figura di riferimento nel panorama artistico italiano.

Il suo look audace e raffinato al festival del cinema francese ha confermato ancora una volta la sua abilità nel coniugare eleganza e modernità, facendo parlare di sé non solo come ballerina ma anche come icona di stile. Giulia Stabile continua a ispirare giovani donne con il suo talento e la sua determinazione, dimostrando che il successo può essere raggiunto attraverso passione e impegno costante.