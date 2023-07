“Fine di un amore”. Matrimonio finito per l’amata cantante: si sono lasciati 6 mesi fa

Una notizia triste per i fan di una celebre coppia vip: il matrimonio della tanto amata cantante Ariana Grande è giunto al termine, a poco più di due anni dal fatidico “sì”. Nonostante l’apparente amore travolgente che li legava, qualcosa si è rotto irrimediabilmente, portandoli inevitabilmente alla separazione, una decisione che ha sicuramente causato dolore ad entrambi.

Una separazione tenuta segreta

La coppia vip ha detto addio al loro matrimonio già da diversi mesi, come rivelato di recente. La notizia è rimasta nascosta per un po’ di tempo, ma solo adesso è venuta alla luce. Infatti, i due non sarebbero più insieme dal mese di gennaio. Un’indizio sulla rottura è arrivato solo pochi giorni fa, quando Ariana si è presentata a un importante evento sportivo senza l’anello nuziale, regalatole dall’ormai ex coniuge.

La fine del matrimonio di Ariana Grande

La notizia della separazione della coppia vip è stata riportata dal sito TMZ, sempre ben informato sulle vicende dei personaggi famosi. Il matrimonio di Ariana Grande si è concluso in modo repentino, nonostante un tentativo di riavvicinamento circa due mesi fa. Tuttavia, hanno capito che le differenze tra loro erano ormai insormontabili, portandoli a separarsi definitivamente. Non ci sono state segnalazioni di episodi particolari come tradimenti, ma sembra che siano state le differenze di carattere a minare la solidità del loro rapporto.

Un addio pacifico

Ariana Grande è stata vista alla finale di tennis di Wimbledon il 16 luglio senza l’anello nuziale. Nonostante la separazione imminente e il prossimo divorzio, sembra che Ariana e l’ex marito Dalton Gomez, che lavora come agente immobiliare, abbiano mantenuto un rapporto amichevole. Si erano sposati nel maggio del 2021 e vivevano nella sontuosa villa di Gomez a Montecito, dal valore di 7 milioni di dollari.

Ariana Grande, la talentuosa cantautrice e attrice americana, è costretta a dire addio al suo matrimonio dopo appena due anni. Nonostante questa difficile separazione, si spera che entrambi riescano a trovare la felicità e la serenità nel loro futuro. I fan di Ariana Grande le inviano il loro sostegno e affetto in questo momento difficile, mentre la cantante continua a dedicarsi alla sua carriera e al suo talento unico.