Incubo sullo scuolabus: bambino di 3 anni abbandonato, responsabili sospesi e licenziati!

Un caso scioccante ha scosso Bari, dove un bambino di soli 3 anni è stato dimenticato su uno scuolabus per ore. L’accompagnatrice responsabile della sua supervisione è stata immediatamente licenziata, mentre l’autista dello scuolabus è stato sospeso dal servizio.

L’Incredibile Dimenticanza

Il piccolo è stato ritrovato tre ore dopo la fine delle lezioni, abbandonato nel bus parcheggiato sotto il sole cocente. Fortunatamente, il bambino non ha riportato danni fisici, ma la madre ha raccontato che era sudato e aveva cercato di attirare l’attenzione battendo le mani sul vetro del pullman, senza successo. Alla fine delle lezioni, quando il bus è stato finalmente aperto, il bambino è stato scoperto.

La Risposta dell’Azienda

L’azienda di trasporti responsabile del servizio di accompagnamento dei bambini a scuola ha espresso profondo rammarico per l’accaduto. Hanno preso azioni immediate, licenziando l’accompagnatrice e sospendendo l’autista dello scuolabus. L’azienda ha anche affermato di essere estranea ai fatti e ha sottolineato che il personale impiegato per il trasporto scolastico è stato appositamente formato ed è esperto nell’assistenza a bordo degli scuolabus.

Un Passato di Servizio

L’accompagnatrice aveva lavorato come assistente sugli scuolabus a Bari per oltre otto anni. Era stata assunta sulla base di una clausola sociale e aveva una lunga esperienza nel settore. L’azienda di trasporti ha sottolineato la sua lunga storia di servizio professionale nel campo del trasporto scolastico in tutta Italia.

Le Azioni Future

Il Comune sta attualmente valutando la situazione e ha dichiarato che prenderà misure appropriate, inclusa una possibile sanzione economica o la risoluzione del contratto, qualora si confermi la responsabilità. Nel frattempo, i genitori del bambino hanno presentato una denuncia ai Carabinieri, e potrebbe presto iniziare un’indagine della procura per chiarire ulteriormente la questione.